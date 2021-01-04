Элиты покупают побег из пандемии, что ставит под угрозу соблюдение локдауна в целом, – ученые

Британские исследователи считают, что поведение привилегированного класса стало одним из факторов массового нарушения пандемических правил.

В течение пандемии коронавируса неоднократно повторялось, что до тех пор, пока не будет достигнута массовая вакцинация, ключом в борьбе с COVID-19 является контроль человеческого поведения. Несмотря на это, во многих странах количество инфицированных продолжает расти, а новые социальные ограничения не работают, пишет The Guardian.

"Соблюдение карантинных требований была одной из наиболее неправильно понимаемых и искаженных концепций этой пандемии. Весной во время первой волны вируса высказывались опасения, что длительная изоляция приведет к "поведенческой усталости" и снижению соблюдения социальных ограничений. Фактически, "поведенческая усталость" была не научным понятием, а политическим, не подтвержденным исследованиями", – говорит эпидемиолог из Университетского колледжа Лондона и ведущий исследователь COVID-19 доктор Дейзи Фэнкур.

По ее словам, в чрезвычайных ситуациях, изначально, люди готовы действовать в общих интересах, как это было видно в начале пандемии по всему миру.

Только после того, как изоляция была ослаблена, соблюдение карантинных правил начало снижаться. Отчасти люди считали, что ситуация стала менее опасной. Но поспособствовали и другие факторы, отмечает Фэнкур. Например, во время первой изоляции 90% взрослого населения Великобритании сообщали, что понимают правила и их цель, к августу эта цифра снизилась до 45%. Противоречивые правила в Великобритании, частые изменения рекомендаций и путаница в датах объявления усугубили ситуацию.

Другие факторы также сыграли немаловажную роль. Некоторые из них наблюдались и во время предыдущих пандемий: пожилые люди и женщины, как правило, лучше следуют правилами по борьбе с вирусом. Но появились и новые факторы. Например, более привилегированный класс (более богатый и более образованный) был сговорчив во время первой изоляции, поскольку их привилегия поддерживала их способность следовать правилам. Эти люди имели больше возможностей для работы из дома, просторные дома и сады для изоляции, а также плановые поставки еды, среди всего прочего.

"Но по мере того, как пандемия продолжается, этот же привилегированный класс стал больше ассоциироваться с нарушением правил. За деньги был куплен выход из социальных ограничений, от переездов в загородные дома, чтобы избежать локдауна, до путешествий за границу, убегая от более строгого карантина в Великобритании", – пишет Фэнкур.

Напомним, что до введения жесткого локдауна в Лондоне, толпы людей попытались покинуть город, чтобы избежать карантина на новогодние праздники.

Привилегия привела к убеждению, что можно сомневаться в вирусе, встречаться с друзьями вопреки запретам, следуя своим "разумным" правилам. Более привилегированное население на самом деле признает, что меньше понимает карантинные правила.

"Каждый должен сыграть свою роль, независимо от статуса или привилегий. Любые исключения или изменения правил могут повлиять на соблюдение их другими и послать сигнал о том, что правила являются просто рекомендациями. Обмен заявлениями должен быть четким, последовательным и тщательно продуманным. Все мы мотивированы разными факторами: для одних личная угроза COVID-19 возымеет больше эффекта, тогда как для других – чувство коллективного долга ("спасите бабушку")", – подытожила эксперт.