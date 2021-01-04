В вечной мерзлоте Якутии найден шерстистый носорог из ледникового периода (фото)

Ученые говорят, что останкам доисторического зверя от 20 до 50 тысяч лет.

В вечной мерзлоте в Якутии были найдены хорошо сохранившиеся останки шерстистого носорога из ледникового периода. Об этом сообщает Phys.org.

Туша носорога была обнаружена учеными благодаря таянию вечной мерзлоты. На данный момент исследователи ждут, когда ледовые дороги в арктическом регионе станут проходимыми, чтобы доставить останки в лабораторию.

Пока это один из самых хорошо сохранившихся экземпляров животных из ледникового периода. Большая часть мягких тканей туши осталась неповрежденной, включая часть кишечника, густую шерсть и даже часть жира. Рядом с останками также был найден рог животного.

В последние годы ученые обнаруживают все больше останков мамонтов, шерстистых носорогов, жеребят ледникового периода и пещерных львов, так как вечная мерзлота продолжает таять на обширных территориях Сибири из-за глобального потепления.

Фото: Valery Plotnikov/Mammoth Fauna Study Department at the Academy of Sciences of Yakutia

По словам российского палеонтолога Валерия Плотникова, шерстистому носорогу, вероятно, было около 3 или 4 лет, когда он умер. Ученые предполагают, что молодой носорог утонул.

Исследователи считают, что туше от 20 тыс. до 50 тыс. лет. Более точное датирования станет возможным после того, как останки будут доставлены в лабораторию для радиоуглеродных исследований.

Туша была найдены на берегу реки в Абыйском районе, недалекого от того места, где в 2014 году был найден еще один молодой шерстистый носорог. Его возраст составлял 34 тыс. лет.