NASA показало, как могли бы звучать взрывы сверхновых во Вселенной (видео)

Ученые из рентгеновской обсерваторий Chandra преобразовали свет взрывов в звук музыкальных инструментов.

В космосе не слышны ни взрывы, ни столкновения, но благодаря новой программе "ультразвуковой обработке данных" NASA, можно получить представление о том, как могут звучать самые экстремальные явления во Вселенной. Об этом сообщает Space.com.

Преобразованием света в звук занимается рентгеновская обсерватория Chandra, которая уже 20 лет следит за далекими галактиками в рентгеновских лучах. В рамках новой инициативы исследователи из Chandra выбрали три знаковых снимка и преобразовали разные частоты света в звуки.

Первой была преобразована Крабовидная туманность, которая представляет из себя остаток сверхновой SN 1054. В ультразвуковой обработке туманности рентгеновский свет (синий и белый) был представлен медными духовыми инструментами, оптический свет (фиолетовый) воспроизводится струнными инструментами, а инфракрасный (розовый) – деревянными духовыми инструментами.

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Высота нот, издаваемых каждым инструментом, увеличивается от нижнего края изображения к верхнему. Звуки сходятся в центре туманности, где быстро вращающийся пульсар выбрасывает газ и излучение во всех направлениях.

Также NASA разместило еще два подобных видеоролика. На одном запечатлено скопление галактик Пуля – два скопления галактик, которые медленно сталкиваются друг с другом в 3,7 млрд лет от Земли. По данным NASA, это столкновение стало первым прямым доказательством существования темной материи, которая заставляет далекие галактики в синих областях изображения казаться больше и ближе благодаря процессу, называемому гравитационным линзированием. Синие области из темной материи представлены самыми низкими звуковыми частотами на видео, а рентгеновский свет – самыми высокими.

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На последнем видео показал взрыв сверхновой под названием Supernova 1987A, именно в 1987 году ее свет впервые достиг Земли. Сверхновая расположена в карликовой галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии около 168 тыс. световых лет.

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Изображение сверхновой в ролике постепенно трансформируется, показывая эволюцию взрыва в период с 1999 по 2013 год. Чем ярче становится ореол, тем выше и громче звучит звук. По данным NASA, газовое кольцо достигает максимальной яркости, когда через него проходит ударная волна от сверхновой, что приводит к самым громким и высоким звукам в конце видео.