Певица, покинувшая Северную Корею 70 лет назад, вернулась с помощью виртуальной реальности

Хен Ми было 13 лет, когда она бежала из Пхеньяна вместе с семьей

Известная корейская певица Хен Ми стала первой, кто испробовал на себе "виртуальное возвращение на Родину". Женщина покинула Северную Корею 70 лет назад и с той поры не бывала в Пхеньяне. Об этом пишет CNN.

Проект, позволяющий беженцам из Северной Кореи хоть ненадолго вернуться домой, был основан правительством Южной Кореи. Там надеются, что он "утешит" пожилых корейцев, так как "их время истекает" и они, скорей всего, уже больше никогда не смогут посетить КНДР.

[ + – ] Хен Ми в очках виртуальной реальности

[ + – ] Восстановленые кадры отчего дома Хен Ми

[ + – ] Рынок морепродуктов в Пхеньяне

Благодаря виртуальной реальности Хен Ми смогла посетить места в Пхеньяне, где она провела свое детство: рынок морепродуктов, реку Тэндон и район, где находился их дом. В дальнейшем дизайнеры хотят воссоздавать и остальные районы КНДР, чтобы беженцы смогли их посетить хотя бы виртуально.

[ + – ] Бегство из Северной Кореи в 1950-х гг./Фото: Yongpan

Население Северной Кореи бежало во время Корейской войны в 1950-х гг. прошлого века, они пересекали границу с Китаем и СССР, часть из них осела в этих странах, часть перебралась в Южную Корею.

Хен Ми бежала из Пхеньяна вместе со своими родителями и пятью братьями. Китайские войска приближались к столице Северной Кореи, и ее семья планировала уйти дальше на юг, пока опасность не минет.

"Я думала, что мы уходим на неделю, но эта неделя превратилась в 70 лет", — рассказала Хен, которой сейчас 83 года. Она также упомянула, что многие северокорейские женщины остались охранять свои дома, тогда как их мужья бежали вместе с детьми. Считалось, что женщин китайские солдаты убивать не будут.

[ + – ] Хен Ми и компьютерный дизайнер

Семья Хен оставила в Пхеньяне двух младших дочек на попечение бабушки. И планировали вернуться, когда линия фронта сдвинется, однако война закончилась перемирием в 1953 году и Южная и Северная Кореи установили почти непроницаемую границу между собой.

Власти Северной Кореи иногда позволяли видится родственникам, однако большинство северокорейцев так и не увидели своих близких. Эти встречи проводятся по системе лотереи в зависимости от возраста и прочности семейных уз. Встречи неоднократно отменялись в прошлом. В последний раз подобные воссоединения происходили еще в 2018 году, когда 89 семей из Южной Кореи смогли встретиться со своими северокорейскими родственниками. Многим из участников было за 90 лет.

[ + – ] 93-летний Вон Хин из КНДР прощается со своими родственниками из Южной Кореи после короткой встречи в 2018 году

Хен Ми смогла встретиться со своими потерянными сестрами только благодаря связям с китайскими властями 20 лет назад. "Если бы я только пошла с тобой, я могла бы быть такой же звездной певицей, как ты", — сказала сестра Хен во время встречи. Артистка отметила, что ее младшая сестра, которой тогда было почти 60 лет, выглядела ужасно. Она потеряла зубы и волосы, пережив голод в КНДР, который по неофициальным данным, унес жизни более 60 тысяч человек.

Хотя официального подсчета количества северокорейских беженцев в Южной Корее нет, министерство по делам объединения Южной Кореи сообщило в своих последних статистических данных, опубликованных в прошлом месяце, что с 1988 года 133 000 человек официально зарегистрировались для встречи со своими семьями на севере. Но шансы на такое воссоединение уменьшаются по мере старения беженцев. По состоянию на ноябрь 2020 года в Южной Корее насчитывается 49 700 беженцев из числа тех, кто еще жив.