Певица, покинувшая Северную Корею 70 лет назад, вернулась с помощью виртуальной реальности
Хен Ми было 13 лет, когда она бежала из Пхеньяна вместе с семьей
Известная корейская певица Хен Ми стала первой, кто испробовал на себе "виртуальное возвращение на Родину". Женщина покинула Северную Корею 70 лет назад и с той поры не бывала в Пхеньяне. Об этом пишет CNN.
Проект, позволяющий беженцам из Северной Кореи хоть ненадолго вернуться домой, был основан правительством Южной Кореи. Там надеются, что он "утешит" пожилых корейцев, так как "их время истекает" и они, скорей всего, уже больше никогда не смогут посетить КНДР.
Благодаря виртуальной реальности Хен Ми смогла посетить места в Пхеньяне, где она провела свое детство: рынок морепродуктов, реку Тэндон и район, где находился их дом. В дальнейшем дизайнеры хотят воссоздавать и остальные районы КНДР, чтобы беженцы смогли их посетить хотя бы виртуально.
Население Северной Кореи бежало во время Корейской войны в 1950-х гг. прошлого века, они пересекали границу с Китаем и СССР, часть из них осела в этих странах, часть перебралась в Южную Корею.
Хен Ми бежала из Пхеньяна вместе со своими родителями и пятью братьями. Китайские войска приближались к столице Северной Кореи, и ее семья планировала уйти дальше на юг, пока опасность не минет.
"Я думала, что мы уходим на неделю, но эта неделя превратилась в 70 лет", — рассказала Хен, которой сейчас 83 года. Она также упомянула, что многие северокорейские женщины остались охранять свои дома, тогда как их мужья бежали вместе с детьми. Считалось, что женщин китайские солдаты убивать не будут.
Семья Хен оставила в Пхеньяне двух младших дочек на попечение бабушки. И планировали вернуться, когда линия фронта сдвинется, однако война закончилась перемирием в 1953 году и Южная и Северная Кореи установили почти непроницаемую границу между собой.
Власти Северной Кореи иногда позволяли видится родственникам, однако большинство северокорейцев так и не увидели своих близких. Эти встречи проводятся по системе лотереи в зависимости от возраста и прочности семейных уз. Встречи неоднократно отменялись в прошлом. В последний раз подобные воссоединения происходили еще в 2018 году, когда 89 семей из Южной Кореи смогли встретиться со своими северокорейскими родственниками. Многим из участников было за 90 лет.
Хен Ми смогла встретиться со своими потерянными сестрами только благодаря связям с китайскими властями 20 лет назад. "Если бы я только пошла с тобой, я могла бы быть такой же звездной певицей, как ты", — сказала сестра Хен во время встречи. Артистка отметила, что ее младшая сестра, которой тогда было почти 60 лет, выглядела ужасно. Она потеряла зубы и волосы, пережив голод в КНДР, который по неофициальным данным, унес жизни более 60 тысяч человек.
Хотя официального подсчета количества северокорейских беженцев в Южной Корее нет, министерство по делам объединения Южной Кореи сообщило в своих последних статистических данных, опубликованных в прошлом месяце, что с 1988 года 133 000 человек официально зарегистрировались для встречи со своими семьями на севере. Но шансы на такое воссоединение уменьшаются по мере старения беженцев. По состоянию на ноябрь 2020 года в Южной Корее насчитывается 49 700 беженцев из числа тех, кто еще жив.