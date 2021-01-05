Британский штамм COVID-19 может запустить новую волну коронавируса, – ученые

Исследователи выяснили, что мутировавший вирус на 50% заразнее прежнего, но пока не понимают почему.

Ученые пока не понимают, что делает новый штамм коронавируса из Великобритании более заразным и предупреждают о риске новой волны COVID-19 в мире. Об этом сообщает Popular Science.

В конце 2020 года исследователи из Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который быстро распространился по стране. Ему хватило всего несколько месяцев, чтобы стать доминирующим штаммом COVID-19 в Великобритании.

Основываясь на результатах компьютерного моделирования, вирусологи и другие исследователи считают, что новая мутация более заразна, чем другие штаммы (на сегодняшний день было найдено более 4 тыс. мутаций SARS-CoV-2).

Первые исследования показывали, что новый штамм из Великобритании, получивший название B.1.1.7, может быть на 70% более заразным. Но теперь, по итогам нового моделирования, ученые снизили уровень заразности штамма до 50%. Правда, данные все еще вызывают споры.

Исследователи, изучающие новый штамм, до сих пор не до конца понимают, как он становится более заразным. Одна из теорий заключается в том, что новый штамм способен более эффективно инфицировать клетки человека. Другая предполагает, что вирус научился лучше воспроизводить себя в организме инфицированных, люди с новым штаммом имеют больше вирусной нагрузки в носу и верхних дыхательных путях.

Наибольшая проблема с новым штаммом заключается в том, что он может вызвать всплеск случаев коронавируса по всему миру, как это уже произошло в Великобритании и США.

Исследователи в области общественного здравоохранения призывают людей придерживаться строгого социального дистанцирования, ношения масок и мыть руки, чтобы избежать нового всплеска случаев, вызванных новым штаммом.

Кроме этого, в Южной Африке был зафиксирован еще один штамм коронавируса, пишет The Guardian.

"Вирусы мутируют и появляются новые штаммы. Так называемый южноафриканский штамм претерпел ряд изменений, и ученые изо всех сил стараются понять их значение. Некоторые изменения весьма значительны, поэтому ученые уделяют им много внимания. Пока мы не обладаем достаточной информацией, чтобы делать какие-либо выводы", – говорит глава медицинского исследовательского центра Институт Розалинды Франклин, профессор Джеймс Нейсмит.