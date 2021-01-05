Сколько лет Вселенной: астрономы дали свой окончательный ответ

Результаты нового исследования согласуются со стандартной моделью Вселенной и другими данными.

В обсерватории в пустыне Атаками в Чили астрономы смогли по-новому взглянуть на самый древний свет во Вселенной. Об этом сообщает Phys.org.

Новые наблюдения и дополнительные вычисления показали, что возраст Вселенной составляет 13,77 млрд лет, плюс-минус 40 млн лет. Последняя работа стала новым поворотом в продолжающихся дискуссиях астрофизиков по поводу точного возраста Вселенной.

Новая оценка, основанная на данных, собранных Космологическим телескопом Атакама (ACT) соответствует стандартной модели Вселенной. Также полученные данные согласуются с результатами исследования, сделанными космической обсерватории Планк Европейского космического агентства. Обсерватория измеряла остатки Большого взрыва с 2009 по 2013 годы.

Еще в 2019 году группа исследователей, измерившая движение галактик подсчитала, что Вселенная может быть на сотни миллионов лет моложе, чем предсказывала команда обсерватории Планк. Такое несоответствие могло потребовать создания новой модели Вселенной, и вызвало опасения, что один из наборов измерений может быть неверным.

"Теперь мы получили результат, который согласуется с исследованиями Планк и ACT. Это свидетельствует о том, что сложные вычисления были проведены верно", – говорит один из авторов исследования из Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрон Симоне Айола.