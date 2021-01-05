Протесты и теории заговора. Историки сравнили эпидемию холеры XIX века и пандемию коронавируса

Эксперты провели наглядную параллель в поведении людей во время двух вспышек, случившихся с разницей в два столетия.

В середине 19 века Лондон можно было описать как сплошной, гигантский туалет. С 1780 по 1860 годы население выросло с 750 тыс. человек до более чем трех миллионов. Канализационная система не справлялась с такой нагрузкой, в основном потому что в большинстве частей города ее не было. До 1866 года канализация не была общедоступным удобством в Лондоне. Городские отходы сбрасывались в Темзу, а иногда в выгребные ямы возле городских колодцев, пишет IFL Science.

По сути, город превратил свою реку в туалет, а затем начал в нем купаться и пить из него воду. Не нужно быть медицинским экспертом, чтобы понять, насколько плохой была идея. В результате, город охватила жуткая вонь, а вслед за ней пришла холера.

После того, как появилась холера, потребовалось много лет, прежде чем человечество увидело связь между болезнью и загрязненной водой.

До этого, как и в случае со многими новыми заболеваниями, свои версии о причинах болезни выдвигали все, от ученых до обывателей XIX века. Появилось множество теорий заговоров, в том числе о том, что болезнь быстрее заражает бедные районы, потому что бедняков травят богатые. Также предполагалось, что бог наказывает целые общины за их грехи.

Но прежде чем размышлять над тем, какими "дремучими" были люди в 19 веке, стоит обратить внимание на поведение людей во время сегодняшней пандемии коронавируса. Историк и автор бестселлеров о викторианских постройках и викторианских городах Джудит Фландерс провела наглядную параллель между вспышкой холеры в Лондоне и мировой пандемией COVID-19.

"Весной и летом 1832 года во многих крупных городах происходили волнения, связанные с холерой. В начале беспорядков бедные люди вообще сомневались в существовании болезни, полагая, что это обман со стороны властей, чтобы проводить эксперименты над бедняками или для подавления населения", – говорится в отрывке книги Рут Ричардсон, которые приводит Фландерс на своей странице в Twitter.

Отрицали болезнь не только необразованные люди. Например, согласно запискам бизнесменов из Сандерленда относили вспышку холеры к "распространенным кишечным жалобам", которые случаются каждый год. Также бизнесмены приводили аргумент, который широко используется и в 21 веке, они утверждали, что смертность не превышала показателей, которые были зафиксированы годами ранее.

Фландерс отмечает, что в то время правительство (или, по крайней мере, Оксфордский совет здравоохранения) стремилось свалить вину на простых людей, исключая ошибки со своей стороны.

"Всем пьяницам, гулякам и легкомысленным и неблагоразумным представителям обоих полов! Смерть и Опьянение идут рука об руку. Смерть поражает своими точными и быстрыми стрелами распутных и несдержанных", – говорилось в одном из правительственных заявлений.

В итоге, эпидемия холеры в Англии бушевала десятилетиями и унесла жизни многих тысяч людей.

"Эпидемия прекратилась, когда зловоние Темзы стало настолько сильным, что захлестнуло парламент, которому потребовалось всего 18 дней, чтобы выделить деньги на строительство новой канализационной системы для решения проблемы", – подытожил историк.