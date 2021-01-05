NASA получило изображения самого крупного каньона в Солнечной системе (фото)

В объектив камеры аппарата Mars Reconnaissance Orbiter попали Долины Маринера на Марсе.

Зонд NASA сделал подробные снимки крупнейшей в Солнечной системе сети каньонов, которая простирается на 4,5 тыс. км в длину на поверхности Марса. Об этом сообщает Live Science.

Система каньонов, известная как Долины Маринер, охватывает почти четверть окружности Марса. Трещина в марсианской породе почти в 10 раз длиннее Большого каньона на Земле. Ее ширина достигает 600 км, а глубина – до 11 км. По данным исследований Университета штата Аризона (UA), каньон Долины Маринер является самым большим в Солнечной системе.

Последние снимки Долины Маринер были сделаны с помощью камеры HiRISE на борту зонда NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Стоит отметить, что ученые до сих пор точно не могут сказать, как сформировалась такая гигантская система каньонов на Марсе.

Фото: NASA/JPL/University of Arizona

В отличие от Большого канона, Долина Маринера не могла образоваться под разрешительным воздействием рек. Красная планета слишком сухая и жаркая, чтобы на ней когда-либо могла появиться настолько глубокая и бурная река. По данным Европейского космического агентства, реки могли углубить каньоны сотни миллионов лет назад, но не полностью сформировать их полностью.

В ЕКА отмечают, что большая часть каньона, вероятно, появилась миллиарды лет назад, когда начала извергаться группа супервулканов по соседству. Речь идет о вулканическом нагорье, называемом Провинция Фарсида.

Когда магма начала собираться под вулканами-монстрами (включая Олимп, крупнейший вулкан в Солнечной системе), кора планеты могла треснуть и обрушиться, создавая впадины и каньоны Долины Маринера.

В последующие эоны оползни, потоки магмы и даже реки способствовали эрозии канонов. Дальнейший анализ подобных фотографий с высоким разрешением поможет разгадать загадочную историю происхождения величайшего каньона Солнечной системы.