Руины на севере Испании показали, как римляне выиграли 200-летнюю войну

Археологи нашли военные лагеря римлян времен завоевания Пиренейского полуострова.

В горном районе на севере Испании археологи обнаружили обширную сеть лагерей римской армии. Об этом сообщает Live Science.

Новая находка показывает, насколько велика была римская армия около 2 тыс. лет назад во время завоевания Пиренейского полуострова.

"Открытие демонстрируется интенсивную деятельность римлян у входа в Кантабрийские горы во время последней фазы римского завоевания Испании", – говорит соавтор исследования из Эксетерского университета Жоао Фонте.

Археологи нашли остатки 66 лагерей, предназначенных для тренировок и укрытий, с помощью технологии дистанционного зондирования. Масштабы лагерей варьируются от небольших фортов в несколько сотен квадратных метров до больших укреплений площадью около 15 га. Обнаруженные лагеря помогают понять, как римляне добились успеха в своей 200-летней битве за завоевание Пиренейского полуострова.

По словам ученых, большое количество солдат, размещенных в этих лагерях, означало, что римляне могли атаковать местных жителей с разных направлений.

Римская армия создавала подобные временные поселения, когда "двигалась через враждебную территорию или проводила маневры вокруг своих постоянных баз", отмечает Фонте. Лагеря были размещены стратегически, чтобы помочь солдата переживать холодные зимы, не покидая своих постов.

Одной из главных целей кровавого завоевания было получение доступа к природным ресурсам в этом районе, таким как олово и золото.

"Мы нашли так много участков, потому что использовали различные типы дистанционного зондирования", – подчеркивает Фонте.

Команда проанализировала аэрофотоснимки и спутниковые данным, в том числе Google Earth, а также создала трехмерные модели местности и использовала дроны для картографирования.

Большинство памятников были обнаружены недалеко от того места, где римляне позже основали важные города.