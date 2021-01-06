Топ-8 способов бросить курить

Исследователи собрали самые актуальные и эффективные способы борьбы с курением.

Многие люди давно планируют бросить курить, однако далеко не у всех это выходит. Хорошая новость заключается в том, что на сегодняшний день существуют самые разнообразные методы, способные повысить шансы на успех в разы, пишет The Conversation.

Вот самые действенные из них:

Консультирование со специалистами. Консультации по отказу от курения широко доступны у медицинских работников и консультантов. Поддержка со стороны помогает бросить курить намного быстрее, чем заниматься этим в одиночку. Высококачественные доказательства из 300 исследований с участием более 250 тыс. человек показывают, что консультирование увеличивает показатели отказа от курения в долгосрочной перспективе. Удаленная поддержка. Сегодня как никогда трудно встретиться тет-а-тет и получить поддержку. Однако исследования не обнаружили какой-либо четкой разницы между эффективностью поддержки, оказываемой лично, и дистанционно. Также появляется все больше свидетельств того, что поддержка посредством текстовых сообщений может значительно повысить показатели отказа от курения. Денежное вознаграждение. Программы, которые денежно поощряют людей к отказу от курения, повышают успех в долгосрочной перспективе. Вознаграждения включают деньги или купоны на товары и услуги. Эти программы могут предлагаться на работе, а в некоторых районах мира также доступны через местные органы власти. Никотинзаместительная терапия (НЗТ). В течение десятилетий НЗТ безопасно используется для того, чтобы помочь людям бросить курить. Эта терапия прописывается медицинскими работниками, но во многих странах ее можно получить без рецепта в продуктовых магазинах и аптеках. Полученные данные показывают, что использование двух форм НЗТ значительно увеличивает шансы бросить курить, в частности, использование пластырей, жвачек, спреев или пастилок. Варениклин, широко известный как чампикс или чантикс — средство, против табакокурения. Оно работает за счет уменьшения удовольствия, которое люди испытывают во время курения, а также облегчает симптомы абстиненции. Исследования показывают, что варениклин примерно вдвое увеличивает шансы на успешное прекращение курения. А приобрести его можно по рецепту врача. Электронные сигареты. Недавний обзор, охватывающий 50 исследований и более 12 тыс. участников, показал, что никотиновые электронные сигареты действительно помогают бросить курить, по крайней мере, на шесть месяцев. Кроме того, они работают лучше, чем НЗТ и электронные сигареты без никотина. Несмотря на то, что этот обзор не нашел связи с вредными последствиями, ученым все еще нужны более надежные доказательства, дабы точно быть уверенными в эффективности электронных сигарет. Сочетание лекарств и поведенческой поддержки. Ученые выяснили, что одновременное использование консультирования и никотинзаместительной терапии больше увеличивает шансы на отказ от курения, чем использование этих методов по отдельности. Поэтому лучшего комбинировать эти способы. Сократить количество сигарет. Если вы чувствуете, что не можете бросить курить, то попробуйте для начала уменьшить количество сигарет. Данные показывают, что если вы это сделаете, то в долгосрочной перспективе у вас будет больше шансов успешно бросить курить. А когда будете готовы полностью отказаться от курения, подумайте об использовании одного или нескольких методов, перечисленных выше.

Напутствия на будущее

Во-первых, постарайтесь не беспокоиться о том, что вы станете зависимы от этих лекарств. Большинство людей могут без проблем от них отказаться (если вы используете НЗТ в течение длительного времени, помните, что вред от сигарет исходит от смолы, а не от никотина).

Во-вторых, если вы вдруг сорвались, то не расстраивайтесь. Это происходит со многими людьми и вы не должны сдаваться. Попытки бросить курить могут занять длительное время, однако умелое сочетание сразу нескольких способов может вам помочь.