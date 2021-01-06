Топ-8 способов бросить курить
Исследователи собрали самые актуальные и эффективные способы борьбы с курением.
Многие люди давно планируют бросить курить, однако далеко не у всех это выходит. Хорошая новость заключается в том, что на сегодняшний день существуют самые разнообразные методы, способные повысить шансы на успех в разы, пишет The Conversation.
Вот самые действенные из них:
- Консультирование со специалистами. Консультации по отказу от курения широко доступны у медицинских работников и консультантов. Поддержка со стороны помогает бросить курить намного быстрее, чем заниматься этим в одиночку. Высококачественные доказательства из 300 исследований с участием более 250 тыс. человек показывают, что консультирование увеличивает показатели отказа от курения в долгосрочной перспективе.
- Удаленная поддержка. Сегодня как никогда трудно встретиться тет-а-тет и получить поддержку. Однако исследования не обнаружили какой-либо четкой разницы между эффективностью поддержки, оказываемой лично, и дистанционно. Также появляется все больше свидетельств того, что поддержка посредством текстовых сообщений может значительно повысить показатели отказа от курения.
- Денежное вознаграждение. Программы, которые денежно поощряют людей к отказу от курения, повышают успех в долгосрочной перспективе. Вознаграждения включают деньги или купоны на товары и услуги. Эти программы могут предлагаться на работе, а в некоторых районах мира также доступны через местные органы власти.
- Никотинзаместительная терапия (НЗТ). В течение десятилетий НЗТ безопасно используется для того, чтобы помочь людям бросить курить. Эта терапия прописывается медицинскими работниками, но во многих странах ее можно получить без рецепта в продуктовых магазинах и аптеках. Полученные данные показывают, что использование двух форм НЗТ значительно увеличивает шансы бросить курить, в частности, использование пластырей, жвачек, спреев или пастилок.
- Варениклин, широко известный как чампикс или чантикс — средство, против табакокурения. Оно работает за счет уменьшения удовольствия, которое люди испытывают во время курения, а также облегчает симптомы абстиненции. Исследования показывают, что варениклин примерно вдвое увеличивает шансы на успешное прекращение курения. А приобрести его можно по рецепту врача.
- Электронные сигареты. Недавний обзор, охватывающий 50 исследований и более 12 тыс. участников, показал, что никотиновые электронные сигареты действительно помогают бросить курить, по крайней мере, на шесть месяцев. Кроме того, они работают лучше, чем НЗТ и электронные сигареты без никотина. Несмотря на то, что этот обзор не нашел связи с вредными последствиями, ученым все еще нужны более надежные доказательства, дабы точно быть уверенными в эффективности электронных сигарет.
- Сочетание лекарств и поведенческой поддержки. Ученые выяснили, что одновременное использование консультирования и никотинзаместительной терапии больше увеличивает шансы на отказ от курения, чем использование этих методов по отдельности. Поэтому лучшего комбинировать эти способы.
- Сократить количество сигарет. Если вы чувствуете, что не можете бросить курить, то попробуйте для начала уменьшить количество сигарет. Данные показывают, что если вы это сделаете, то в долгосрочной перспективе у вас будет больше шансов успешно бросить курить. А когда будете готовы полностью отказаться от курения, подумайте об использовании одного или нескольких методов, перечисленных выше.
Напутствия на будущее
Во-первых, постарайтесь не беспокоиться о том, что вы станете зависимы от этих лекарств. Большинство людей могут без проблем от них отказаться (если вы используете НЗТ в течение длительного времени, помните, что вред от сигарет исходит от смолы, а не от никотина).
Во-вторых, если вы вдруг сорвались, то не расстраивайтесь. Это происходит со многими людьми и вы не должны сдаваться. Попытки бросить курить могут занять длительное время, однако умелое сочетание сразу нескольких способов может вам помочь.