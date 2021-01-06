Индия тестирует уже вторую собственную вакцину от коронавируса

Один из препаратов переходит к третьей фазе тестирования, а другой уже одобрен регулирующим органом.

Индийский производитель лекарств Cadila Healthcare переходит к третьей фазу клинических испытаний потенциальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

"Сейчас мы переходим к третьему этапу, который начнется очень, очень скоро", – говорит представитель компании Панкадж Патель.

По его словам, в третьей фазе испытаний будут участвовать около 30 тыс. добровольцев, для этого понадобится от 3 до 3,5 месяцев.

Фармацевтическая компания уже получила одобрение от индийского регулятора для начала третьей фазы после того, как ранние исследования показали, что препарат "безопасен и хорошо переносится".

"Мы видели, что реакция антител была очень хорошей, в диапазоне от 20 до 80-кратного увеличения количества антител после вакцинации. Также наблюдалась хорошая эффективность в нейтрализации вирусов и не было никаких побочных эффектов, которые вызывали бы беспокойство", – отмечает Патель.

Скорее всего, препарат от Cadila станет второй разработанной в Индии вакциной против COVID-19, если получит одобрение от регулирующих органов.

В отличие от некоторых других вакцин от коронавируса, индийский препарат не нуждается в супер холодных температурах при хранении. Вакцина Cadila может храниться при стандартных температурах, что упрощает ее распространение в отдаленных частях Индии.

Представитель компании также подчеркнул, что у Cadila Healthcare уже есть необходимая инфраструктура для распределения вакцины, и компания инвестировала в расширение своих производственных возможностей. Патель добавил, что компания также ведет переговоры с несколькими другими странами о поставках потенциальной вакцины.

Несколькими днями ранее индийский регулятор уже одобрил ограниченное использование двух вакцин от коронавируса. Один из препаратов – оксфордская AstraZeneca, которая производится на местном уровне Индийским институтом сыворотки. Вторая одобренная вакцина была разработана в сотрудничестве с Государственным советом по медицинским исследованиям Индии и индийской компанией Bharat Biotech.