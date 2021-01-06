Женщина нашла в своем саду древнеримский артефакт, служивший ступенькой целых 10 лет

Редкая мраморная гравюра датируется 2 веком нашей эры и стоит более 20 тысяч долларов.

В Великобритании владелица дома на протяжении 10 лет использовала в своем саду мраморную плиту, которая оказалась редкой древнеримской гравюрой. Об этом сообщает Live Science.

Камень длиной 63 сантиметра британка использовала в качестве ступни, чтобы легче забираться на лошадь. Как оказалось, камень датируется 2 в н.э. и стоит около 20 400 долларов.

Согласно заявлению аукционного дома Woolley and Wallis, неизвестно, как мраморная гравюра оказалась в Англии. Скорее всего, она была привезена из Греции или современной Турции.

Каменная гравюра была найдена в саду камней в Уайтпэрише, деревне на юге Англии, около 20 лет назад. После этого, владелица конюшни, использовала покрытый грязью камень в бытовых целях, пока не заметила лавровый венок, вырезанный на поверхности. Женщина пригласила археолога, чтобы оценить находку, который подтвердил ее редкость.

Фото: Woolley and Wallis

Несмотря на то, что Римская империя простиралась до Британских островов, плита была сделана не в Британии. Скорее всего, гравюру завезли в Англию около 300 лет назад.

"Подобные артефакты часто попадали в Англию в результате Великих туров в конце 18-го и 19-го веков, когда богатые аристократы путешествовали по Европе, знакомясь с классическим искусством и культурой. Мы предполагаем, что именно так камень попал в Великобританию. Но остается полной загадкой, как камень оказался в саду", – говорит специалист по древностям из Woolley and Wallis Уилл Хоббс.

Сад камней в Уайтпарише – часть дома, построенного в середине 1960-х годов, и аукционисты надеются, что кто-нибудь вспомнит подробности или людей, участвовавших в его строительстве.

"Есть несколько версий того, откуда мог появиться камень. Английский загородные дома, известные как Коусфилд-хаус и Броксмор-хаус, находились очень близко к Уайтперишу и были снесены в 1949 году. Возможно, обломки оттуда были повторно использованы на строительных площадках в этом районе", – отмечает Хоббс.

Аукционный дом собирается продать камень предстоящей весной.