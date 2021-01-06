Женщина нашла в своем саду древнеримский артефакт, служивший ступенькой целых 10 лет
Редкая мраморная гравюра датируется 2 веком нашей эры и стоит более 20 тысяч долларов.
В Великобритании владелица дома на протяжении 10 лет использовала в своем саду мраморную плиту, которая оказалась редкой древнеримской гравюрой. Об этом сообщает Live Science.
Камень длиной 63 сантиметра британка использовала в качестве ступни, чтобы легче забираться на лошадь. Как оказалось, камень датируется 2 в н.э. и стоит около 20 400 долларов.
Согласно заявлению аукционного дома Woolley and Wallis, неизвестно, как мраморная гравюра оказалась в Англии. Скорее всего, она была привезена из Греции или современной Турции.
Каменная гравюра была найдена в саду камней в Уайтпэрише, деревне на юге Англии, около 20 лет назад. После этого, владелица конюшни, использовала покрытый грязью камень в бытовых целях, пока не заметила лавровый венок, вырезанный на поверхности. Женщина пригласила археолога, чтобы оценить находку, который подтвердил ее редкость.
Несмотря на то, что Римская империя простиралась до Британских островов, плита была сделана не в Британии. Скорее всего, гравюру завезли в Англию около 300 лет назад.
"Подобные артефакты часто попадали в Англию в результате Великих туров в конце 18-го и 19-го веков, когда богатые аристократы путешествовали по Европе, знакомясь с классическим искусством и культурой. Мы предполагаем, что именно так камень попал в Великобританию. Но остается полной загадкой, как камень оказался в саду", – говорит специалист по древностям из Woolley and Wallis Уилл Хоббс.
Сад камней в Уайтпарише – часть дома, построенного в середине 1960-х годов, и аукционисты надеются, что кто-нибудь вспомнит подробности или людей, участвовавших в его строительстве.
"Есть несколько версий того, откуда мог появиться камень. Английский загородные дома, известные как Коусфилд-хаус и Броксмор-хаус, находились очень близко к Уайтперишу и были снесены в 1949 году. Возможно, обломки оттуда были повторно использованы на строительных площадках в этом районе", – отмечает Хоббс.
Аукционный дом собирается продать камень предстоящей весной.