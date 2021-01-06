Ученые выяснили, что неандертальцы хоронили своих усопших

На юго-западе Франции были найдены останки захороненного ребенка. С их помощью ученые попытались выяснить особенности когнитивного поведения древних людей

Являются ли захоронения мертвых уникальной практикой Homo sapiens или данное явление было характерно и для других древних людей, таких как неандертальцы? Среди многих археологов эти вопросы являются темой давних споров. Однако новые свидетельства погребального поведения могут пролить свет на когнитивные способности и социальные обычаи неандертальцев, а также на то, способны ли они, как и современные люди, мыслить символами, пишет CNN.

В течение 150 лет десятки захороненных скелетов неандертальцев были обнаружены в Европе и некоторых частях Азии. Однако наиболее хорошо сохранившиеся из них нашли еще в начале 20-го века с помощью старых методов раскопок. Это привело к скептицизму относительно того, была ли практика захоронения неандертальцев преднамеренной.

Новый анализ 41000-летнего скелета неандертальского ребенка, найденного во французской пещере в 1970-х годах, дает новые доказательства того, что гоминины каменного века намеренно хоронили своих мертвецов.

Французские и испанские исследователи повторно проанализировали останки, используя современные высокотехнологичные методы, раскопали первоначальное археологическое место, где были найдены кости — на юго-западе Франции в Ла Феррасси, а также просмотрели записные книжки и полевые дневники с первоначальных раскопок. Результаты их междисциплинарного подхода показали, что скелет 2-летнего неандертальца действительно был похоронен.

Кроме того, на нем не было следов животных, что команда считает еще одним вероятным признаком скорейшего предполагаемого захоронения. Особенно по сравнению с обветренным состоянием различных останков животных, найденных поблизости.

Фото: Emmanuel Roudier

Отсутствие следов хищников, низкая степень пространственного нарушения, фрагментации и выветривания предполагают, что они были быстро покрыты отложениями.

Еще одним удивительным фактом является то, что сохранившиеся останки принадлежали ребенку, скелет которого обычно имеет довольно хрупкие кости.

Более того, слой, в котором покоились останки, был наклонен к западу, а не к северо-востоку, как другие слои на той же глубине, а грунт в захоронении и вокруг него отличался по возрасту. Все это говорило о том, что некто выкопал могилу, нарушив при этом естественный порядок геологических слоев, опустил в нее тело и засыпал яму.

"Происхождение погребальных практик имеет важное значение для возникновения так называемых современных когнитивных способностей и поведения. Эти новые результаты дают важную информацию для обсуждения хронологии исчезновения неандертальцев, а также поведенческих способностей этих людей, включая культурное и символическое выражение", — говорится в исследовании.

Фото: Frank Franklin

Ученые из Национального центра научных исследований Франции, Национального музея естественной истории в Париже и Университета Страны Басков в Испании выявили 47 ранее не идентифицированных костей, принадлежащих скелету ребенка. Проанализировав фрагмент митохондриальной ДНК, они подтвердили, что кость принадлежала неандертальцу.

Потенциальные свидетельства захоронения также были найдены в одной из самых известных неандертальских стоянок — пещере Шанидар в Курдистане, расположенной на севере Ирака. На этом месте были найдены останки 10 неандертальских мужчин, женщин и детей. Они находились среди древних комков пыльцы, позволяя предположить, что неандертальцы, возможно, использовали в свои погребальные обряды цветы.

Более поздние раскопки пещеры Шанидар обнаружили больше останков неандертальцев, которые, как предполагают ранние исследования, были захоронены намеренно.

Другое исследование показало, что отношение европейских неандертальцев к своим мертвым родственникам в период, непосредственно предшествовавший их исчезновению примерно 40 тыс. лет назад, было весьма разнообразным, включая каннибализм.

Группа исследователей заявила, что сегодняшние аналитические стандарты должны быть применены к другим скелетным останкам на месте раскопок Ла Феррасси, чтобы оценить, были ли они тоже захоронены.