Климат в городах меняется быстрее, чем в сельской местности, - ученые

Исследователи выяснили, что в городах климатический кризис приведет к снижение влажности. Однако увеличение городской растительности может смягчить влияние повышения температуры.

Половина населения мира проживает в городских районах, но на города приходится только около 3% мировой поверхности суши. Лэй Чжао, ученый из Университета Иллинойса и ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Nature Climate Change, говорит, что предыдущие климатические модели не давали данных, специфичных именно для городов, пишет The Guardian.

"Несмотря на то, что города занимают такую небольшую площадь, именно там происходит большое антропогенное воздействие глобального потепления. Таким образом, мы сократили этот пробел, предоставив многомодельные климатические прогнозы, характерные для городских районов", — говорит Чжао.

Ученым и градостроителям давно известно, что температура в городах выше, чем в сельской местности. Инфраструктура, такая как темный асфальт и бетонные поверхности, поглощает больше солнечной радиации. И этот эффект тем сильнее, чем меньше в городе зеленых насаждений (этот эффект называют городским островом тепла). В итоге температура в городах может быть на 5 ° C выше, чем в соседних сельских районах.

Однако Чжао объясняет, что городской и сельский климат значительно отличаются.

"Одной из причин того, почему городское потепление отличается от других местностей является городской остров тепла. Но это касается не только температуры, но и влажности", — отмечает Чжао.

Модель исследователей предполагает, что зеленая инфраструктура станет хорошей инвестицией почти для всех городов: деревья и растительность помогают снизить температуру, выбрасывая воду в атмосферу, и охлаждая тем самым воздух.

Ранее считалось, что это имеет ограниченный эффект в местах, которые уже влажные, но новая модель предполагает, что в следующем столетии воздух в большинстве прибрежных городов станет суше.

Согласно выводам исследователей, растительность сделает испарения с поверхности более эффективным, что поможет в борьбе с глобальным потеплением.

Чжао надеется, что новые данные позволят городским планировщикам и политикам принимать более обоснованные решения о смягчении последствий повышения температуры в своих городах.