Ученые выяснили, грозит ли проснувшийся гейзер Йеллоустона извержением супервулкана

Самый большой в мире гейзер "Пароход" начал активно извергаться на территории Йеллоустонского национального парка.

В Йеллоустонском национальном парке недавно проснулся гейзер, что заставило ученых проверить риск возможного извержения Йеллоустонского супервулкана. Об этом сообщает Live Science.

По данным Геологической служба США, самый большой в мире гейзер "Пароход" (Steamboat Geyser) проснулся в марте 2018 года после того, как бездействовала 3,5 года. С тех пор было зафиксировано 32 извержения гейзера в 2018 году, 48 раз в 2019 году и еще 48 раз в 2020 году.

Некоторые ученые опасались, что резкое увеличение активности гейзера может быть предвестником вулканической активности в Йеллоустоне. В новом исследовании ученые опровергли эту идею, доказав, что извержения гейзера никак не связаны в вулканической активностью.

Супервулкан Йеллоустона за последние 70 тыс. лет не подвергался крупным извержениям, но ученые постоянно ищут любые признаки следующего "большого извержения". Также трудно предсказать и так называемые гидротермальные взрывы или выбросы гейзеров, которые могут быть смертельными. Например, в декабре 2019 года 22 человека погибли в результате неожиданного гидротермального взрыва на острове Уайт в Новой Зеландии.

"Гидротермальные взрывы – это выбросы горячей воды после того, как она соприкасается с раскаленными камням. Подобное явление несет самую большую опасность в Йеллоустоне. Такие выбросы очень трудно предсказать, потому что нет особых признаков, которые могли бы предупредить о надвигающемся извержении", – говорит автор исследования из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Манга.

Несмотря на то, что гейзер "Пароход" проснулся, его активность не совпала с движением подземной магмы, часто наблюдаемым перед извержением вулкана.

По словам ученых, перед извержением "Парохода", земля вокруг гейзера поднялась, сейсмическая активность в регионе несколько увеличилась, и область начала выделять в атмосферу больше тепла. Но бездействующие гейзеры в непосредственной близости не проснулись, а температура грунтовых вод не увеличилась.

"Мы не видим никаких доказательство того, что надвигается большой вулканическое извержение", – подчеркивает Манга.

Кроме этого, ученые выяснили, что изменения в количества осадков и таяния снега влияет на извержение гейзера. По словам исследователей, весной и в начале лета в подземный резервуар попали растаявший снег и дождевая вода, что привело к повышению давления подземных вод. Точно также зимой в подземный резервуар поступает меньше воды, что приводит к снижению давления воды и увеличению промежутков между извержениями.