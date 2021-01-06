В Японии научились перерабатывать пластик в топливо и воск

Команда ученых создала эффективный катализатор, который разрушает пластик при относительно небольших температурах.

Ученые из Японии создали новый катализатор для переработки обычного пластика в полезные продукты, такие как топливо и воск. Об этом сообщает New Atlas.

Пластмассы по своей конструкции чрезвычайно устойчивы к химическим реакциям. Благодаря этому они отлично подходят для бутылок и контейнеров для химикатов. Но с другой стороны, именно из-за этого пластик крайне сложно переработать. Например, процесс термической переработки требует температуры от 300 до 900 градусов по Цельсию, на что уходит очень много энергии.

В новом же исследовании ученые из Японии решили найти катализатор, который мог бы разрушать пластик при более низких температурах. Команда обнаружила, что объединение рутения и диоксида церия создает катализатор, способный перерабатывать полиолефиновые пластмассы при температура всего 200 градусов по Цельсию.

"Наш подход оказался более эффективным, чем катализаторы на металлической основе. Кроме этого, полиэтиленовые пакеты и пластиковые отходы могут быть переработаны в ценные химические вещества", – говорят соавторы исследования Масадзуми Тамура и Кейити Томишиге.

Исследователи говорят, что им удалось преобразовать около 92% пластиковых отходов в полезные материалы, из которых 77% превратили в жидкое топливо, а 15% – в воск.