Не хватает времени в сутках. Ученые говорят, что за 50 лет вращение Земли ускорилось

По словам исследователей, день на планете длится уже не 24 часа, а немного меньше.

Ученые утверждают, что за последние 50 лет вращение Земли вокруг своей оси становится все быстрее. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам исследователей, чья работа была опубликована в журнале Science Advances, в течение десятилетий Земле на самом деле требовалось чуть больше 24 часов, чтобы обернуться один раз вокруг своей оси. Но с прошлого года один оборот стал занимать меньше времени.

19 июля 2020 года было на 1,4602 миллисекунды короче полных 24 часов – самый короткий день с тех пор, как ученые начали вести учет в 1960-х годах. Как и високосном году, сотрудники Международной службы вращения Земли добавили так называемые "високосные секунды" к 27 дням с 1970-х годов. Несколько дополнительных секунд позволяют спутникам и коммуникационному оборудованию синхронизировать свою работу.

Ученые предполагают, что ускорившееся вращение Земли может быть связано с глобальным потеплением. По мере таяния ледников перераспределение массы заставляет Землю вращаться быстрее.

"Вполне возможно, что при дальнейшем увеличении скорости вращения Земли потребуется отрицательная дополнительная секунда, если средние солнечные сутки окажутся короче календарных. Но пока рано говорить о том, произойдет ли это", – говорит старший научный сотрудник Национальная физическая лаборатория Великобритании Питер Уибберли.

В среднем сейчас дни примерно на 0,5 секунды короче 24 часов. По словам ученых, такая разница пока заметна лишь на атомарном уровне.