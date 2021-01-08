Загадочное колебание смещает полюса Марса, - исследование

Красная планета покачивается из стороны в сторону подобно юле, когда теряет скорость.

Как подтверждают исследования журнала Geophysical Research Letters, Красная планета качается и раскачивается во время вращения, а астрономы понятия не имеют, почему, пишет Live Science.

Подобно игрушечной юле, которая колеблется, теряя скорость, полюса Марса немного отклоняются от оси вращения планеты, смещаясь примерно на 10 см от центра каждые 200 дней.

Таким образом, Марс (после Земли) является второй известной планетой во Вселенной, демонстрирующей это явление, известное как колебание Чендлера.

Это колебание, названное в честь астронома Сета Карло Чендлера, открывшего данное явление более века назад — эффект, наблюдаемый на планетах, которые не являются идеально круглыми.

На Земле колебания выражены сильнее: полюса нашей планеты отклоняются примерно на 9 м от оси вращения, колеблясь по круговой схеме, которая повторяется каждые 433 дня. Это шаткое колебание практически не влияет на нашу планету, но все же представляет собой загадку.

Ученые подсчитали, что колебание должно естественным образом утихнуть в течение столетия с момента своего возникновения, но нынешнее колебание нашей планеты продолжается гораздо дольше.

Как было предложено в одном исследовании 2001 года, что-то, возможно, сочетание изменений давления в атмосфере и океанах, постоянно возобновляет колебание, хотя точный механизм до сих пор неизвестен. Колебания Марса вызывает такое же недоумение.

Авторы нового исследования обнаружили колебание, используя 18-летние данные, собранные тремя спутниками, вращающимися вокруг Красной планеты: Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и Mars Global Surveyor.

Как подсчитали ученые, этот небольшой сдвиг в марсианских полюсах также должен утихнуть естественным образом, но в настоящее время, похоже, он набирает обороты.

Лишенный океанов, Марс и его шаткое вращение могут регулироваться только изменениями атмосферного давления, однако для уверенности требуется дальнейшее изучение планеты.