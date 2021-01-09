Красота требует жертв! Ученые выяснили, как разведение породистых кошек повлияло на их здоровье

Несмотря на свою милую внешность, многие породистые кошки испытывают ряд проблем со здоровьем, а также трудности в общении с другими животными и людьми.

В течение десятилетий люди избирательно разводили кошек и собак, чтобы получить особенные черты их внешности. Классическими примерами являются современные персидские и экзотические короткошерстные кошки с очень плоскими круглыми мордашками, пишет CNN.

Эти породы, вероятно, являются результатом того, что люди предпочитают видеть детские черты, которые могут напрямую задействовать наши родительские инстинкты воспитания. Однако несмотря на то, что для людей такие коты кажутся достаточно милыми, для самих кошек их внешность имеет различные недостатки.

Коты с "плосколицыми" чертами принадлежат к брахицефальным породам. У таких пород есть анатомические особенности, которые могут осложнять им жизнь: укороченные мордочки, неглубокие глазницы, чрезмерно складчатая кожа, суженные ноздри, удлиненное мягкое небо и узкая трахея.

Такие особенности могут вызвать всевозможные проблемы со здоровьем, включая затрудненное дыхание, похрипывания, сопение во сне и малоподвижность, а у собак даже повышенный риск смертельных состояний.

Однако проблемы со здоровьем — это не единственные трудности, которые могут вызвать эти черты. В новом исследовании ученые показали, что они также могут негативно повлиять на способность животных эффективно общаться и самовыражаться.

Выражение лица кошек может выглядеть по-разному, в зависимости от того как они себя чувствуют и какие эмоции испытывают. Однако резкие изменения в структуре лица могут нарушить четкость их выражений.

[ + – ] Сиамская кошка Фото: kristina.havlovic/flickr

Проанализировав изображения почти 2 тысяч кошачьих мордочек, специалисты обнаружили, что брахицефальные породы отображали более страдальческие выражения, даже несмотря на то, что у них ничего не болело. В особенности это касалось шотландских вислоухих, чьи черты лица отличались особым мучительным выражением, даже по сравнению с домашними короткошерстными кошками, которые на самом деле испытывали боль.

Более того, существуют огромные различия между породами, когда дело доходит до формы мордочек. Например, по сравнению с брахицефальными кошками, сиамские и абиссинские имеют более суженные, удлиненные или "долихоцефальные" мордашки, а также более пропорциональные или "мезоцефальные", чем у домашних короткошерстных.

Также исследователи выяснили, что расположение лицевых ориентиров, которые, как известно, меняют свое положение во время различных выражений, значительно варьировалось исключительно в зависимости от породы кошек, и даже когда их лица находились в "нейтральном" положении. Поэтому проблемы эффективного общения могут затрагивать не только плоскомордых кошек.

Помимо этого, данные ученых показывают, что нас могут привлекать не только мордочки животных, которые имеют милые черты или напоминают младенцев, но потенциально и те, которые выглядят более уязвимыми, ранеными или страдающими.

К сожалению, для наших питомцев это означает, что мы можем продолжать предпочитать и даже поощрять существование пород с серьезными проблемами со здоровьем, которые, в свою очередь, с трудом поддерживают общение с другими животными и людьми.

Такие коты в конечном итоге будут получать от людей больше опеки, чем им бы хотелось, потому что их внешний вид мотивирует нас излишне уделять им внимание. Точно так же мы можем не заметить, когда они действительно испытывают боль, потому что не умеем отличить их настоящее выражения лица от лица, переживающего что-то негативное.

[ + – ] Абиссинская кошка Фото: Wietse Jongsma/flickr

В таких случаях лучше всего стоит попытаться понять, что чувствуют наши питомцы, основываясь на их поведении или позах. Однако и этот метод является довольно проблематичным, учитывая, что люди изменили многие другие физические особенности своих домашних животных: их общий размер тела, форму, а также длину их конечностей и хвостов.

Эти проблемы вряд ли будут ограничиваться только кошками, учитывая, что другие одомашненные животные, особенно собаки, демонстрируют аналогичные черты.

Исследования ученых в который раз показывают, что люди должны относиться к выборе той или иной породе с большой ответственностью и внимательностью.

Если вы покупаете питомца у заводчика, убедитесь, что желаемая порода не страдает хроническими проблемами со здоровьем, а также тщательно выбирайте самого заводчика.

С точки зрения коммуникации, было бы целесообразно избегать покупки пород с какими-либо особенными чертами, включая животных с очень удлиненными мордочками, а также миниатюрных пород, с укороченными ногами или без хвоста, например.

Для людей, которые уже владеют породой с такими особенностями, важно знать о потенциальных проблемах, с которыми они могут столкнуться при взаимодействии с другими животными.