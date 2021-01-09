Тело лошади, а шея жирафа. В Африке обнаружили двух очаровательных карликовых жирафов

Необычная милая внешность может иметь для них негативные последствия в дикой природе.

Обворожительные карликовые жирафы были замечены впервые. С их изящными длинными шеями и коренастыми ногами, они выглядят как мифические существа. Исследователи определили двух диких жирафов ростом около 2,7 м. По мнению экспертов, такой миниатюрный, по сравнению с собратьями, рост может поставить их в невыгодное положение в дикой природе, пишет Live Science.

Первого жирафа, получившего прозвище Гимли в честь верного друга-гнома из трилогии "Властелин колец", впервые заметили в 2015 году в национальном парке Мерчисон-Фолс в Уганде. Исследователи были сбиты с толку, когда впервые увидели жирафа высотой 2,8 м.

"Первой реакцией было недоверие", — рассказал ведущий автор исследования Майкл Браун, научный сотрудник Фонда сохранения жирафов и Смитсоновского института биологии сохранения.

Ноги жирафа были необычайно короткими, что создавало впечатление, будто кто-то прилепил его голову к туловищу лошади. Через три года ученые заметили еще одного необычного маленького жирафа в Намибии — его назвали Найджел. Он был высотой 2,6 м.

Изучив пропорции этих животных и сравнив их с другими жирафами того же возраста, исследователи определили, что Гимли и Найджел имеют дисплазию скелета или аномальное развитие костей, что и привело к их карликовости.

Помимо людей, карликовость также наблюдается у домашних животных, включая собак, коров и свиней, однако у диких животных это явление случается крайне редко.

Гимли и Найджел — первые жирафы с этим заболеванием. Невысокий рост может сделать их более легкой добычей, поскольку из-за коротких ног им труднее бежать от хищников, а также спариваться.

Последний раз Гимли видели в марте 2017 года, а Найджела — в июле 2020 года, но исследователи надеются, что вскоре снова увидят обоих жирафов. В целом за последние несколько десятилетий популяция жирафов в Африке значительно сократилась, и, по оценкам GCF, в дикой природе их осталось всего около 111 тысяч.

"Тот факт, что этот случай является первым описанием карликового жирафа, еще один раз напоминает нам о том, как мало мы знаем об этих харизматичных животных. Поэтому их сохранение является на данный момент для нас самой важной задачей", — заключил Джулиан Феннесси, директор и соучредитель GCF.