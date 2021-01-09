Другая разумная жизнь может существовать, но пока наблюдения НЛО неубедительны, - ученые

Многие астрономы верят в существование инопланетян, однако у них нет никаких весомых доказательств, также они считают, что вера в НЛО стала новой религией.

Если когда-нибудь другая разумная цивилизация посетит нашу планету, это будет одним из самых важных событий в истории человечества, пишет Science Alert.

Вера в пришельцев — это что-то среднее между верой в снежного человека и призраков. Однако ученые не отрицают тот факт, что разумные инопланетяне вполне могут существовать. Но чтобы это доказать, нужно иметь весомые факты и аргументы. Как однажды сказал американский астрофизик Карл Саган: "Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств".

Британский писатель и профессор астрономии Крис Импи много писал о поисках жизни во Вселенной, однако, несмотря на то, что он верит в существование НЛО, никаких доказательств и аргументов в их пользу он не находил.

Фото: Jim Smith Sr/flickr

Неопознанные летающие объекты

История наблюдения за инопланетянами довольно долгая и длинная. Военно-воздушные силы США начали изучать НЛО еще в 1940-х годах. Один из первых инцидентов произошел в 1947 году в Розуэлле, штат Нью-Мексико. И даже несмотря на то, что он вскоре был объяснен как аварийная посадка военного высотного аэростата, волна новых наблюдений начинала только расти.

Любопытно, что невзирая на большую численность в Азии и Африке меньше всего фиксируют случаи наблюдений за НЛО, а что еще более удивительно, подобные наблюдения странным образом прекращаются на границах США с Канадой и Мексикой.

Большинство явлений НЛО имеют приземленные объяснения. Более половины из них можно отнести к метеорам, огненным шарам и планетам. Такие яркие объекты знакомы астрономам, но часто не распознаются представителями общественности.

Заявления о посещениях НЛО необъяснимым образом достигли своего пика примерно 6 лет назад. Многие люди, которые говорят, что видели НЛО, либо выгуливали собак, либо курили. Но почему? Потому что они больше всех проводят время на улице.

Наблюдения в основном концентрируются в вечерние часы, особенно по пятницам, когда многие люди расслабляются с помощью нескольких напитков. Большинство астрономов считают гипотезу о пришельцах неправдоподобной, поэтому они концентрируют свое внимание на захватывающих научных поисках жизни за пределами Земли.

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Мы одни?

В то время как НЛО продолжает занимать важную нишу в поп-культуре, ученые пытаются ответить на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной? Астрономы обнаружили более 4 тыс. экзопланет, или планет, вращающихся вокруг других звезд, число которых удваивается каждые два года.

Некоторые из этих экзопланет считаются обитаемыми, так как они близки к массе Земли и находятся на подходящем расстоянии от своих звезд, чтобы на их поверхности была вода. Ближайшая из этих обитаемых планет находится менее чем в 20 световых лет от нас.

Если эти результаты экстраполировать на нашу галактику, можно получить 300 млн. обитаемых миров. Каждая из этих планет, похожих на Землю, является потенциальным местом биологического эксперимента, и с момента их образования прошли миллиарды лет для развития жизни и появления разума и технологий.

Астрономы уверены, что за пределами Земли есть жизнь. Как сказал об этом астроном и первоклассный охотник за экзопланетами Джеффри Марси: "Вселенная, по-видимому, трещит по швам от ингредиентов биологии".

Для оценки количества технологических инопланетных цивилизаций в нашей галактике астрономы используют уравнение Дрейка. В этом уравнении есть много неопределенностей, но его интерпретация в свете недавних открытий экзопланет делает маловероятным то, что мы являемся единственной или первой развитой цивилизацией.

Эта уверенность подпитывает активные поиски разумной жизни, которые, впрочем, пока безуспешны. Поэтому ученые изменили вопрос: "Одни ли мы?" на "Где они?".

Отсутствие доказательств существования разумных инопланетян называется парадоксом Ферми. Но даже если разумные инопланетяне действительно существуют, есть ряд причин, по которым мы могли не найти их, а они нас. Поэтому ученые не сбрасывают со счетов идею инопланетян.

Но их не убеждают имеющиеся на сегодняшний день доказательства, потому что они ненадежны или потому, что существует множество других более приземленных объяснений.

Современный миф и религия

НЛО — неотъемлемая часть пейзажа теорий заговора, включая рассказы о похищениях инопланетянами и круги на полях, созданные пришельцами. Однако ученые по-прежнему со скепсисом относятся к тому, что разумные существа с гораздо более совершенными технологиями преодолевают триллионы миль только для того, чтобы немного помять нашу пшеницу.

Полезно рассматривать НЛО как культурный феномен. Дайана Пасулка, профессор Университета Северной Каролины, отмечает, что мифы и религии — являются средством, чтобы справиться с невообразимыми переживаниями. Так что веру в НЛО можно назвать своего рода новой религией.

Стало быть, вера в НЛО — это не безумие, потому что некоторые летающие объекты не опознаны, а существование разумных инопланетян научно правдоподобно.

В то же время нужно учитывать, что исследование молодежи показало связь веры в НЛО с шизотипическим типом личности, склонностью к социальной тревожности, параноидальным идеям и преходящим психозам. Если вы верите в НЛО, вы можете сами подумать, каких еще нетрадиционных убеждений вы придерживаетесь.