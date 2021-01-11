Зубной камень может раскрыть пристрастие древних людей к наркотикам

Ученые разработали новый метод исследования зубов древних людей, с помощью которого можно выявить следы запрещенных веществ на останках.

Хотите знать, курил ли древний согдиец каннабис или накуривался ли беленой викинг? Новый метод, анализирующий остатки лекарств в зубном налете, скоро сможет об этом рассказать, пишет AAAS.

Метод, который обнаружил следы наркотиков на скелетах 19-го века, и больше веществ, чем стандартные анализы крови у 10 недавно умерших людей, может проследить историю употребления наркотиков на сотни тысяч лет.

Археолог Шеннон Тушингем из Университета штата Вашингтон в Пуллмане считает, что это "новый рубеж", который исследует употребление табака в древней Северной Америке.

Чтобы изучить историю лекарств и наркотиков, большинство ученых обыскивают курительные трубки и сосуды для питья на предмет оставшихся психоактивных молекул. Но анализ артефактов с лекарственным покрытием часто упускает из виду такие вещества, как галлюциногенные грибы, для которых не нужны контейнеры.

Археолог Бьерн Пир Бартольди, докторант Лейденского университета, подозревал, что фермеры в голландской деревне 19-го века без врачей могли заниматься самолечением, чтобы справиться с болью и заболеваниями. Поэтому он и его руководитель Аманда Генри обратились к новой методике: исследованию твердого налета скелетов, известного как зубной камень, который ваш стоматолог соскабливает каждый год.

Зубной камень улавливает остатки еды, напитков и других веществ во время жизни человека, и может выжить более 1 млн. лет на окаменелостях. Генри и другие ученые исследовали твердые продукты на протяжении десятилетий, в основном для того, чтобы понять диету людей прошлого.

Однако стандартного теста способного выявить захваченные остатки опиатов, каннабиса и других наркотиков, которые, как они подозревали, употребляли фермеры, у них не было.

Археологи обратились к исследователям из Орхусского университета в Дании, в том числе к судебному стоматологу Дорте Биндслеву, чтобы узнать, могут ли они изменить стандартные методы, используемые для обнаружения наркотиков в крови, волосах живых или недавно умерших людей.

Фото: Don Goofy

Биндслев и ее коллеги использовали гидроксиапатит — основной минерал зубного камня, и смешали в известных количествах легальные наркотики, такие как кофеин, никотин и каннабидиол, а также такие контролируемые вещества, как оксикодон, кокаин и героин.

Они измерили 67 наркотиков и их метаболитов, пропустив смеси через высокопроизводительный масс-спектрометр, который обнаружил различные молекулы в зависимости от их заряда и веса.

Затем протестировали свой новый метод на 10 трупах подозреваемых наркоманов, подвергшихся вскрытию в Орхусском департаменте судебной медицины, и сравнили результаты с результатами анализов крови на наркотики. Новый протокол выявил 44 препарата и метаболита, немного больше, чем при стандартном анализе крови, включая героин, метаболит героина и кокаин.

Поскольку зубной камень сохраняет долговременное употребление наркотиков, его можно использовать вместо образцов волос, когда следователям по уголовным делам нужно проверить употребление психоактивных веществ после того, как наркотики вывелись из крови.

Однако этот метод, использующий некоторые образцы в очень малых размерах, требует высокочувствительного масс-спектрометра, который редко встречается в типичных химических или археологических лабораториях. К тому же, у исследователей есть только одна попытка, поскольку измерение разрушает образец.

Помимо этого, неясно, как долго зубной камень сохраняет контрольные молекулы, так как некоторые соединения могут деградировать с течением времени. По словам Тушингем процедура также пропускает растения, которые когда-то использовались в качестве интоксикантов, стимуляторов и лекарств. Однако она все равно высоко оценивает исследование.

"Такая исходная информация действительно может подтолкнуть нас к новым и интересным открытиям", — отмечает Тушингем.

Орхусская команда уже обнаружила никотин и другие наркотики в зубном камне голландских скелетов, результаты которых они надеются опубликовать в следующем году.

А Биндслев жаждет опробовать этот метод на древних зубах, которые она проанализировала по другим причинам, включая останки со стоянок викингов и монастырей, где монахи использовали ранние лекарства.