Ученые выяснили, почему кошки мнут лапками

Исследователи представили самые популярные теории о том, почему коты мнут лапами мягкие предметы. Как оказалось такое поведение характерно именно для домашних кошек.

Численные видеоролики в интернете подтверждают тот факт, что кошки довольно странные животные. А если вы являетесь владельцем этого милого создания, тогда у вас наверняка возникал целый ряд вопросов по поводу их поведения, пишет Science Focus.

Один из таких: почему коты мнут своими лапками? По мнению доктора Лорен Финки, такое поведение действительно интересное, поскольку оно никогда детально не изучалось с научной точки зрения.

Однако, несмотря на это, существует несколько ключевых теорий того, почему кошки так себя ведут.

Во-первых, считается, что такое поведение может быть для них просто еще одним способом распространить свой запах. На подушечках лапок множество желез, в том числе и потовых. Следы запаха включают в себя много полезной информации: кому они принадлежат, для кого они опасны, а для кого — сигнал для спаривания.

Во-вторых, когда питомец был еще совсем маленьким и пил молоко матери, он упирался ей в живот и мял его лапками, стимулируя выработку молока. Такой рефлекс может сохраняется и с возрастом. Будучи взрослым, представители кошачьих способны вспоминать эту детскую привычку.

Однако стоит отметить, что это характерно скорее для домашних котов, поскольку когда они стают человеческими питомцами, у них резко меняется поведение.

"Мурлыканье, мяуканье, желание помять хозяев лапками — это те действия, которые люди неосознанно поощряют своим котикам. Свободно живущие домашние кошки, которые редко контактируют с людьми, не склонны к такому поведению. Они могут так себя вести в основном только когда находятся рядом со своими сородичами и матерью", — отмечает Финки.

Домашние кошки, однако, совсем другие.

"Они принимают это социальное поведение, потому что находятся в таких социальных ситуациях на протяжении всей своей жизни. У этого явления даже есть название — неотения", — добавляет доктор.

Фото: anothertom/ flickr

Неотения, по сути, взрослые животные, сохраняющие поведение и черты, которые они имели в младенчестве, распространена не только у кошек. Так, к примеру, одомашненные собаки были выборочно выведены, чтобы иметь особенные детские черты (вспомните о плоских круглых мордочках и больших глазах).

Хотя все это звучит так, как будто люди насильственно инфантилизируют котов, кошачья неотения (также известная как ювенилизация) не обязательно вредна для них, особенно когда они мнут лапками.

"Такое поведение полезно для котов, поскольку оно может их успокаивать и помогать выражать свою удовлетворенность во время взаимодействия с людьми", — заявляет Финки.

В-третьих, таким способом кошки готовятся ко сну. В естественной среде им приходится приминать траву и листья, создавая для себя место отдыха. Специалисты отмечают, что этот инстинкт сохранился у многих животных.

Более того, когда кошки мнут лапами на месте, одеяло или другие мягкие вещи, вырабатывается гормон удовольствия эндорфин. Так питомец обеспечивает себе приятные эмоции и хорошее настроение. Массажные движения лапами символизируют умиротворение и воспоминания о детстве.

Стоит ли беспокоиться, если кошка не мнет лапами? Означит ли это, что она ненавидит своего хозяина? По мнению исследователей, в этом нет ничего плохого. Как утверждает Финки, между разными кошками существуют много различий, поэтому если ваш питомец не проявляет такое поведение, это не обязательно указывает на то, как он к вам относится.

"Между кошками существует большая вариативность и то, как они предпочитают себя выражать также отличается. Например, некоторые дружелюбные кошки будут очень громкими и много мяукать, в то время как другие могут воспроизводить мало звуков. В большинстве случаев, если кошка мнет лапами, это хороший знак, таким способом она показывает, что она расслаблена и чувствует себя комфортно. Но если она этого не делает, беспокоиться не стоит", — подитожила Финки.