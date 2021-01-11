Ученые попытались выяснить, зачем был построен Стоунхендж

Исследователи выдвинули несколько теорий о происхождении и предназначении Стоунхенджа.

Стоунхендж — один из самых известных древних памятников, построенных из дерева и камня, и усеивающих британскую сельскую местность. Доисторический памятник был воздвигнут на территории нынешней Англии, скорее всего, где-то между 3 тыс. и 2 тыс. годами до н.э, а некоторые камни даже были перевезены из соседнего Уэльса, что является немалым подвигом для цивилизации каменного века, пишет Live Science.

Смотря на эту конструкцию, у многих напрашивается вопрос: зачем ее построили? Историк Розмари Хилл признается — дать однозначный ответ на этот вопрос не может никто. Однако важно отметить, что с технической точки зрения Стоунхендж — это даже не хендж.

Слово "хендж" на самом деле является относительно недавним термином, впервые определенным британским археологом Томасом Кендриком в 1932 году для обозначения круглой выемки с канавой, и одним или несколькими входами внутри, которые могут выступать через берег. Но современные археологи считают, что Стоунхендж — это наоборот, выемка внутри канавы.

Еще одним забавным фактом является то, что даже игнорируя обратный порядок выемки и берега, большинство существующих хенджей все равно не имеют никакого сходства со Стоунхенджем, поскольку они сделаны из дерева. Хоть дерево и не особо прочный материал, но на нем проще вырезать и легче транспортировать.

Только в 20 веке археологи поняли, что Великобритания когда-то имела множество таких деревянных хенджей, которые уже давно сгнили и исчезли из виду.

"После Первой мировой войны, когда люди начали летать над страной, они увидели где находились эти сооружения, поскольку те оставляли следы на земле", — отмечает Хилл.

В Ирландии и во французском регионе Бретань есть несколько таких же древних каменных кругов, которые, технически и не являются хенджами, но все же пересекаются в академических дискуссиях.

Также неподалеку от Берлина находится деревянный памятник эпохи позднего каменного и раннего бронзового века, похожий на изгородь, а в Португалии 4500-летний памятник "деревянный круг".

Если взять и подсчитать, то выясниться, что тысячи таких конструкций разбросаны вокруг Британских островов и некоторых частей континентальной Европы.

На протяжении многих лет исследователи выдвигали множество гипотез насчет того, для чего же был построен Стоунхендж. Он мог быть местом священных охотничьих угодий, зоной астрономических календарей, местом собраний, кладбищем или убежищем, где исцелялись от непонятных болезней. Раскопки подтверждают некоторые из этих утверждений.

"Исследователи нашли в Стоунхендж человеческие останки, а также выяснили, что во время зимнего солнцестояния он был направлен на закат, подтверждая гипотезы о том, что древняя конструкция могла быть местом захоронения и зоной астрономических календарей. Вполне логично думать о Стоунходже как о ритуальном месте, поскольку никаких свидетельств того, что люди там ели или жили — нет", — пояснил Хилл.

Однако это не относится к другим хенджам, таким как Даррингтон-Уоллс, которые находится всего в 3,2 км от Стоунхенджа и содержат свидетельства того, что люди там пировали.

"Хенджы могли использоваться для разных задач, однако у них есть нечто общее: они не были огорожены и, возможно, были местом для сбора людей", — добавил Хилл.

По мнению Хилла, эта неопределенность может показаться разочаровывающим ответом на вопрос, почему европейцы каменного века сочли нужным построить так много круглых памятников, но в этом незнании даже есть какая-то своеобразная магия.