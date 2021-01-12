Ученые рассказали, почему все планеты круглые

Исследователи объяснили, какую роль в этом играет гравитация и почему планеты не могут иметь идеально сферическую форму.

В нашей Вселенной находится по меньше мере один секстиллион планет. Секстиллион — это настолько огромное число, что его практически невозможно представить. Чтобы было понятнее, Земля весит примерно в секстиллион раз больше, чем белый медведь, пишет Science Focus.

Каждая из секстиллиона планет во Вселенной — круглая. Среди них нет ни одного кубоида, додекаэдра или тоблерона.

Но почему они все имеют именно круглую форму?

Изначально планета зарождается как облако из камней и частиц пыли, вращающихся вокруг звезды. Частицы притягиваются друг к другу под действием силы тяжести, пока не образуют единый шар. По мере того как этот шар притягивает все больше материи, он становится более массивным, до тех пор, пока не соберет все на своем пути. А так как гравитация действует во всех направлениях одинаково, шар постепенно становится круглым.

Представьте себе толпу из тысячи человек, пытающихся подобраться как можно ближе к круглому бару в пабе. Если очередь с одной стороны составляет 6 человек и 2 с другой, то прибывшие люди будут присоединяться к более короткой очереди, и в конце концов они сравняются, сформировав круговую толпу. Вот как в данном случае действует гравитация.

Имеют ли планеты идеальную сферическую форму?

Фото: Blake Bolinger

На самом деле округлость планет не идеальна. Земля, к примеру, представляет собой "сплюснутый эллипсоид" — она почти сферическая, но из-за вращения имеет "на талии" выпуклость.

Каждый раз, когда Земля оборачивается вокруг своей оси, середина перемещается дальше, чем вершина. Это означает, что земля на экваторе движется быстрее, чем земля на полюсах. Чем быстрее что-то вращается, тем больше его выбрасывает наружу.

Достигнув определенного возраста, новая планета всегда обретает выпуклость вокруг своей середины. Соответственно, ее "полярный" и "экваториальный" диаметры отличаются.

Этот эффект сильнее проявляется на планетах, которые не столь тверды. К примеру, Сатурн, в основном состоящий из газа, между двумя точками на экваторе имеет диаметр на 11 тыс. км больше, чем между полюсами. Дополнительная толщина может привести к неожиданным результатам: если планета наберет "лишний вес" вокруг талии, вся эта масса может быть выброшена в космос, образовав спутник. Но если вы надеетесь, что хотя бы спутник будет иметь какую-то другую форму, то вам придется ждать довольно долго.

Спутники тоже все круглые?

Астероиды и спутники меньше планет, поэтому и гравитации у них не так много, что и приводит к менее круглой форме.

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко, изображенная выше, составляет триллионную часть веса Земли (она весит примерно столько же, сколько миллиард белых медведей) и имеет форму очень странной резиновой утки, но никак не шара.