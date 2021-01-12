Токсична ртуть, а не позитивность. Почему зацикленность на негативе вредна для здоровья

Психологи рассказали о понятии "предвзятости негативного опыта" и его последствиях, а также о том, как важно не забывать о позитивном настрое.

В психологии существует явление под названием "предвзятость негативного опыта". Суть ее в о том, что мы, люди, больше склоны к негативному влиянию окружающей среды — угрозам или трудностям, чем к позитивному — наградам или каким-то успехам, пишет Forbes.

Но почему так происходит? Как и большинство явлений, управляющих нашим поведением, "предвзятость негативного опыта" имеет эволюционную основу. Наша склонность больше сосредотачиваться на негативных аспектах окружающей среды помогала нам в прошлом выживать в опасных для жизни условиях.

К, примеру, с точки зрения выживания гораздо важнее заметить опасную змею у своих ног, чем красивые полевые цветы, под которыми она может прятаться. Опять же, наша тенденция фокусироваться на плохом предшествует нашей тенденции фокусироваться на хорошем — это адаптивный феномен.

Но, как и у многих адаптивных явлений, у него есть свои недостатки. Во-первых, это может привести к тому, что люди будут сконцентрированы на негативных аспектах окружающей среды до такой степени, что это начнет нарушать нормальное психологическое функционирование.

В результате у человека могут возникнуть всевозможные психологические проблемы, такие как аффективные расстройства и даже психотические эпизоды. Никогда не стоит позволять страху управлять нашими мыслями и поступками.

Вот почему сознательные действия в позитивном ключе так важны для нашего психологического здоровья — эволюция склонила чашу весов в пользу негатива, поэтому наша задача — сделать все возможное, чтобы уравновесить "встроенную" "предвзятость негативного опыта".

На самом деле, это одна из причин существования религии — один из способов, которым люди научились прививать определенную степень позитивности и стабильности во времена опасного и сложного существования. Духовные практики дают многим заряд сил и позитива, так необходимых для хорошего дня.

Ваша позитивность во всех ее формах является необходимой частью здорового психологического функционирования. Поэтому остерегайтесь всех тех, кто говорит вам, что ваша позитивность токсична.

Чем больше вы сможете заменить негативные мысли позитивными, тем больше счастья, удовлетворенности и душевного спокойствия вы будете испытывать. Это особенно важно для тех, кто зациклен на каких-то мыслях и привык себя накручивать.

Стоит отметить, что люди, которые являются истинными хозяевами своих эмоций, тратят очень мало умственной энергии на мысли, причиняющих им страдания. Более того, психологические исследования неоднократно показывали, что "позитивный рефрейминг", или способность превращать негатив в позитив, является одним из наиболее эффективных способов снижения тревожности и улучшения настроения.

Конечно, постоянно ходить улыбаться и не позволять себе никаких негативных эмоций не нужно и даже опасно. Просто стоит помнить, что позитивный настрой никогда не помешает и он уж точно не токсичный.