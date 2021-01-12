Астрономы обнаружили зомби-звезду в далекой туманности

Ученые считают, что нашли ранее неизвестный тип звезды.

Ученые обнаружили новый тип звезд, который ранее никогда не наблюдался. Звезда J005311 находится в плотном облаке пыли и газа в туманности IRAS 00500 + 6713. Об этом сообщает Cnet.

По словам исследователей, в космосе существует множество белых карликов, которые иногда сталкиваются друг с другом. Астрономы считают, что в результате слияния двух белых карликов мог образоваться неизвестный ранее тип зомби-звезды, восставшей из двух умерших звезд. В рентгеновском свете туманность вокруг новой звезды светится ярким зеленым светом благодаря неоновому газу.

Европейское космическое агентство опубликовало снимок необычной звезды и заявило, что "на изображении новый тип звезды, который никогда раньше не наблюдался в рентгеновском свете".

Звезда впервые привлекла внимание астрономов в 2019 году.

"В то время астрономы уже видели, что объект имеет очень высокую скорость ветра и слишком яркий свет, а следовательно, слишком большую массу, чтобы быть обычным белым карликом", – говорится в заявлении ЕКА.

Команда под руководством астрофизика из Потсдамского университета Лидии Оскиновой по-новому взглянула на звезду с помощью рентгеновского телескопа XMM-Newton.

Ученые говорят, что столкновение белых карликов могут быть разрушительными для самих звезд, но в этот раз столкновение пошло не по типичном сценарию. Команда предполагает, что "звезда на изображении является источником рентгеновского излучения нового типа, созданного в результате слияния двух белых карликов".

Рентгеновские телескопы, такие как XMM-Newton, позволяют видеть космические объекты иначе, чем оптические телескопы.

"Многие небесные объекты генерируют рентгеновские лучи в чрезвычайно мощных процессах", – отмечают в ЕКА.

XMM-Newton может видеть эти процесс и вносить огромный вклад в понимание туманностей, галактик, сверхновых и черных дыр.

Новое рентгеновское исследование дает более полную картину того, что происходит со звездой в туманности. По словам ученых, судьба звезды уже предрешена. ЕКА заявило, что она очень нестабильна, и вероятно, схлопнется в нейтронную звезду в течение всего 10 тыс. лет.