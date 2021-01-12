Аппарат Juno поймал радиосигнал от одной из лун Юпитера

По словам ученых, радиосигнал исходил от Ганимеда.

Космический аппарат Juno, вращающийся вокруг Юпитера, обнаружил радиосигнал от луны Ганимеда. По словам ученых, такое сигнал впервые был зафиксирован, исходящим от луны. Об этом сообщает KTLA.

"Это не инопланетяне, а естественное явление", – говорит один из послов NASA Патрик Виггинс.

Аппарат Juno проходил мимо полярного региона Юпитера, где линии магнитного поля соединяются с Ганимедом, именно там оборудование уловило сигнал. С научной точки зрения это называется "декаметровым радиоизлучением".

На Земле подобный диапазон радиоволн используется в работе Wi-Fi.

Фото: KTVX

Ученые отмечают, что радиоизлучение Юпитера было обнаружено в 1955 году, и за последние 66 лет его достаточно хорошо изучили.

"Член Астрономического общества Солт-Лейк-Сити однажды построил любительский радиотелескоп, который мог обнаруживать электромагнитное излучение Юпитера", – рассказал Виггинс.

По словам экспертов, в радиосигнале от луны Юпитера повинны электроны. Они также могут вызывать полярные сияния в ультрафиолетовом спектре, явление за которым следит Juno.

Отмечается, что космический аппарат улавливал радиоизлучение от Ганимеда на протяжении всего 5 секунд.

Миссия Juno призвана изучить то, как образовался Юпитер и как развивался в последствии.

"Juno будет наблюдать за гравитацией и магнитными полями Юпитера, а также за динамикой и составом атмосферы", – говорится в сообщении NASA.