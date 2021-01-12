В Саудовской Аравии построят эко-город без машин и без вредных выбросов в атмосферу

Также в новом городе под названием Линия (The Line) всем будет управлять искусственный интеллект

Королевство Саудовская Аравия собирается построить эко-город, в котором вовсе не будет вредны выбросов, а на работу и домой жители будут добираться сверхбыстрым общественным транспортом. Об этом пишет Daily Mail.

Город под названием Линия протянется на 168 километров на берегу Красного моря. Строительство его планируют завершить к 2025 году.

В городе будет три линии – одна для сверхбыстрого транспорта, поездка на котором будет занимать не более 20 минут, для пешеходов и для логистического обслуживания. Управлять всем будет искусственный интеллект.

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В телеобращении наследный принц Мохаммед бен Салман пообещал, что в Линии не будет машин и улиц. Но зато будут школы, клиники, развлекательные заведения и зеленые зоны – все в пяти минутах ходьбы от любого дома.

[ + – ] Принц Мохаммед бен Салман

Обойдется амбициозный проект в 500 миллиардов долларов. Профинансирует его правительство Саудовской Аравии, Государственный инвестиционный фонд, местные и мировые инвесторы.

Линия должна будет стать домом для одного миллиона жителей и будет интегрирована в окружающий ландшафт. Ожидается, что в новом городе будет создано 380 000 рабочих мест, и к 2030 году этот проект принесет 48 миллиардов долларов в ВВП королевства.

Все городские застройки в The Line будут на 100% обеспечены экологически чистой энергией, а ИИ будет играть ключевую роль, создавая экологически чистую, более здоровую и устойчивую окружающую среду для жителей.

[ + – ] Как будут выглядеть жилые кластеры в Линии

"Нам необходимо преобразовать концепцию обычного города в концепцию футуристического", — добавил наследный принц Мухаммед.

Саудовская Аравия, которая является мировым лидером по экспорту нефти, объявила о строительстве нового эко-города в попытке диверсифицировать свою экономику.