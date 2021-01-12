Королев – сокровище украинской нации. Что мы знаем о человеке, которым восхищен Илон Маск

Сергей Королев - пионер освоения космоса. Именно под его руководством был создана ракета-носитель "Восток"с кораблем "Восток-1", на борту которого Юрий Гагарин отправился в космос

12 января исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, выдающегося инженера и конструктора в области ракетостроения. В числе прочих о знаменательной дате вспомнил бизнесмен и изобретатель Илон Маск. Причем сделал это под сообщением Роскосмоса и на русском языке.

Короткий комплимент гению Королева спровоцировал перепалку между украинскими и российскими поклонниками пионера космонавтики. В России считают, что он русский изобретатель, потому что работал в Москве, на что в Украине резонно возражают, что Королев был родом из Житомира, и окончил Киевский политехнический институт, а работал там, где была возможность в советскую эпоху.

На это Маск не ответил. Зато отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который пригласил основателя SpaceX и гендиректора Tesla Inc. в Музей космонавтики имени Сергея Королева, который находится в Житомире.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей — Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы увидеть Музей космонавтики имени Сергея Королева".

Также Зеленский добавил твит Маска от 11 июля 2020 года, в котором тот рассказал, что общался с семьей Королева.

[ + – ] Музей Королева в Житомире

Спор о том, кому "положено" гордиться Королевым, бесконечен, как и космос, который он осваивал, однако факт остается фактом – гениальный изобретатель и правда родился в Житомире. Но путь к освоению космоса был очень долог.

Детство и юность Сергея Королева

Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 года в Житомире, в Волынской губернии Российской империи. Его мать, дочь богатого купца, выдали замуж насильно за молодого учителя российской словесности, когда она хотела уехать учиться на женские курсы в Киев. Брак этот продержался недолго, и Сергей с детства жил у бабушки с дедушкой. В 1916 году его мать вышла замуж за инженера-электрика Григория Баланина и с сыном переехала к нему в Одессу.

[ + – ] Сергей Королев в детстве

Королев рано научился читать и освоил арифметику. Под руководством отчима он увлекся планеризмом, свободно владея немецким, прочитал множество литературы на эту тему.

В 1924 году получил среднее образование, окончив строительную профшколу города Одессы и спроектировал свой первый планер. Вступил в Киевский политехнический институт. Также Королев увлекался яхтенным спортом.

В 1926 году в связи с закрытием КПИ перевелся на вечернее отделение Московского высшего технического училища (МВТУ) им. Баумана. Одновременно работал на предприятиях авиационной промышленности. Позже строил планеры и участвовал во Всесоюзных планерных соревнованиях.

В 1929 году защитил в качестве дипломного проекта проект легкомоторного двухместного самолета (СК — 4), который был построен и проходил летные испытания. Научным руководителем Королева был А.Н.Туполев. После защиты получил профессию инженера-аэромеханика.

В 1930 году Королев окончил Московскую школу летчиков, получил удостоверение пилота. А через год 24-летний Королев познакомился с царским инженером Фридрихом Цандером, изготовившим прототип ракеты из паяльной лампы. Вместе они организовали на общественных началах знаменитую ГИРД — Группу изучения реактивного движения при московском Осоавиахиме. 17 августа 1933 года их первая ракета "ГИРД-1" пролетела 150 метров.

В 1933 году назначен заместителем начальника Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ). Руководил полетными испытаниями первых отечественных жидкостных ракет.

В 1934 году вышла книга Королева "Ракетный полет в стратосфере". Он руководил полетными испытаниями крылатой ракеты "06/1", созданной под его руководством.

В 1936 году создал конструкцию ракетоплана "318-1", обосновал технические требования к самолету с ракетным двигателем. И участвовал в испытаниях ракетоплана с двигателем "ОРМ-65".

Срок в лагерях

В 1938 году Сергей Королев был репрессирован и осужден на закрытом судебном заседании. Его обвинили в том, что он был соучастником контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ, "ставящей своей целью ослабление оборонной мощи в угоду фашизму". Трое, написавшие донос на Королева, позже были расстреляны. Приговор: десять лет исправительно-трудовых лагерей с лишением прав на пять лет и конфискацией имущества. Место наказания — Колыма. Там он работал на золотом прииске. Про его освобождение просили все известные советские летчики и авиаконструктор Туполев, который сам находился в статусе заключенного и работал в ЦКБ-29. Королев лично обратился к Сталину и в 1940 году. Было принято решение перевести его в Москву на пересмотр дела.

[ + – ] Фото Королева из дела

Королев мог погибнуть: он должен был сесть на корабль "Индигирка", однако заболел и оказался в лазарете. Корабль затонул. На его борту погибли 696 заключенных из 1173.

Позже Королева все же перевозят в Москву и садят в Бутырскую тюрьму. Позже Королев писал, что его при допросах подвергали пыткам и издевательствам. У него были сломаны и, видимо, неправильно срослись обе челюсти, о чем позже упоминал его лечащий врач.

Королев был судим вторично Особым совещанием, приговорен к 8 годам заключения и направлен в московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, где под руководством А. Н. Туполева, также заключенного, принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика.

Позже его перевели в другое КБ тюремного типа — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе № 16, где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации.

В начале 1943 года он был назначен главным конструктором группы реактивных установок. Занимался улучшением технических характеристик пикирующего бомбардировщика Пе-2.

По воспоминаниям современников Королев был циничен и скептичен. Его любимым выражением было "Хлопнут без некролога". И на то были причины, ведь Королева освободили досрочно только в июле 1944 года и сняли судимость, но не реабилитировали. Это произошло только в 1956 году.

"Уже будучи Главным конструктором и членом-корреспондентом Академии наук СССР, отец обратился 30 мая 1955 г. с письмом в Главную военную прокуратуру с просьбой о пересмотре его дела. 30 июля 1956 г. Генеральная прокуратура Союза ССР внесла в Военную коллегию Верховного суда СССР протест с просьбой отменить постановление Особого совещания при НКВД СССР от 10 июля 1940 года в отношении СП. Королева и прекратить его дело. На основании определения Военной коллегии отцу выдали справку о прекращении дела. Так через 19 лет после ареста он был полностью реабилитирован. Справедливость восторжествовала", — писала его дочь Наталья в воспоминаниях.

Завоевание космоса

В 1954 году Королев обратился с письмом в ЦК КПСС с предложением о создании и запуске искусственного спутника Земли. Участвовал в строительстве наземных испытательных служб космодрома Байконур как один из его "заказчиков".

И спустя три года руководил запуском первого в мире искусственного спутника Земли за что получил Ленинскую премию.

В 1959 году принимал участие в подготовке и запуске автоматических межпланетных станций "Луна — 1", "Луна — 2", "Луна — 3". Последняя передала фотоснимки обратной невидимой стороны Луны.

И в 1961 году, 12 апреля, именно Сергей Королев руководил первым в истории полетом человека в космос. Корабль Юрия Гагарина сделал один виток вокруг планеты и успешно вернулся на Землю.

[ + – ] Сергей Королев и Юрий Гагарин

Он занимался разработкой и запуском ракетно-космической системы "Зонд" для дальних межпланетных полетов. Готовил и осуществил полет космического корабля" Восток-2" в 1965 году, в ходе которого космонавт Алексей Леонов впервые в истории вышел в открытый космос.

Королев также работал над космическими аппаратами способными высадить космонавтов на Луне и мечтал о полетах на Марс. Однако этому не суждено было осуществиться. Первыми на Луне, как известно, оказались американцы, в 1969 году, через три года после смерти Королева, а к Марсу, судя по всему, отправится Илон Маск.

Смерть и наследие

Сергей Павлович Королев скончался в 59 лет 14 января 1966 года. Он был госпитализирован в Кремлевскую больницу с кровотечением. Уже на операционном столе у него обнаружили опухоль. Его не могли экстренно интубировать, ввести трубку в трахею из-за сломанных при допросах в НКВД костей челюсти. Он скончался через полчаса после завершения операции.

Прощание прошло в Доме Союзов.

[ + – ] Прощание с Сергеем Королевым

Урна с прахом великого конструктора установлена на Красной площади в Кремлевской стене. Одним из тех, кто нес ее к месту захоронения, был Юрий Гагарин.

Именем Королева названы города, улицы, высокогорный пик на Памире, перевал на Тянь-Шане, астероид и таласоид на Луне. Работой Королева вдохновляются космические конструкторы по всему миру, парадоксально, но в советской прессе, при очередном успешном запуске космического аппарата, упоминался анонимный "главный конструктор космических систем".