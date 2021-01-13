В Мексике найдена 500-летняя статуя, напоминающая персонажа из "Звездных войн"

У скульптуры доколумбового периода головной убор похож на тот, что носила Асока Тано.

В Мексике была обнаружена 500-летняя статуя таинственной женщины в большом головном уборе, напоминающем аксессуар из "Звездных войн". Об этом сообщает LiveScience.

Статуя высотой 2 м изображает молодую женщину, одетую в изысканную одежду и украшения – серьги в виде кисточек, ожерелье с кулоном и головной убор. Последний аксессуар напоминает головной убор падван-джедая Асоки Тано из "Звездных войн".

Руководитель раскопок Мария Евгения Мальдонадо Вите считает, что статуя изображает правительницу, но не божество.

Местные фермеры нашли статую на цитрусовом поле в мексиканском штате Веракрус. Находка, вероятно, относится к позднему постклассическому периоду (1450-1521 гг.). Статуя имеет также черты, напоминающие культуру уастеков – группа людей, жившая на побережье Мексиканского залива на перекрестке доколумбовой культуры.

Фото: María Eugenia Maldonado Vite

Мексиканский министр культуры Алехандра Фраусто Герреро заявила, что у уастеков женщины принимали активное участие в социальной и политической жизни, поэтому найденная статуя, скорее всего, посвящена женщине-правительнице.

По словам Мальдонадо Вите, статуя выполнена из известняка и в ширину составляет 25 см. Внизу скульптуры есть "шип", который позволяет удерживать статую в вертикальном положении на земле.

Лицо статуи выглядит удивленным – ее глаза и рот широко открыты. Археологи утверждают, что глаза могли быть инкрустированы обсидианом или другими камнями. Женщина одета в рубашку с длинными рукавами и длинную юбку, но ее ноги босые.

Археологи планируют более подробно изучить статую, а также место, где она была найдена. В цитрусовом саду также были найдены небольшие строения, которые могли быть жилыми домами доколумбового периода.