Зонд New Horizons обнаружил, что космос еще темнее и пустыннее, чем ожидалось

Исследователи выяснили, что в наблюдаемой Вселенной не так много источников света, как считалось ранее.

Зонда NASA New Horizons измерил темноту космоса, чтобы определить количество галактик в наблюдаемой Вселенной. Об этом сообщает New Atlas.

Чтобы действительно хорошо разглядеть звезды в ночном небе, нужно выехать за город, подальше от светового загрязнения. Так же и с космическими аппаратами – внутренняя часть Солнечной системы полна дрейфующих пылинок, отражающих солнечный свет. Поэтому зонды, которые добираются до окраин Солнечной системы, могут уловить самый слабый свет во Вселенной.

New Horizons идеально подходит для таких наблюдений. После облета Плутона в 2015 году и объекта Аррокот в поясе Койпера в 2019 году зонд находится в 6,4 млрд км от Земли. На таком расстоянии окружающий космос в 10 раз темнее, чем тот, за которым наблюдает космический телескоп Hubble.

Команда использовала New Horizons для изучения космического оптического фона, рассеянного видимого света, который не могут уловить телескопы из-за светового загрязнения.

Согласно новому исследованию, в темноте космоса скрывается несколько сотен миллиардов невидимых галактик. На первый взгляд достаточно большое число, но оно намного меньше, чем предыдущие оценки в два триллиона или около того, что были сделаны на основе данных от Hubble.

"Возьмите все галактики, которые видит Hubble, удвойте это число, и получите общую картину", – говорит ведущий автор исследования Тод Лауэр.

Чтобы получить такие результаты, команда проанализировала изображения из архивов New Horizons, исключив свет звезд Млечного Пути, отражающийся от межзвездной пыли. В конце концов, осталось лишь очень слабое фоновое свечение.

Астрономы предполагают, что этот свет может исходить от очень рассеянных карликовых галактик, расположенных относительно близко к Млечному Пути или более далеких галактик. Звезды-скитальцы, которые не привязаны ни к одной галактике, также могут быть источниками рассеянного света, или гало самих галактик ярче, чем предполагалось.