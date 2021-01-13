Скалистая суперземля была обнаружена на орбите старейшей звезды Млечного Пути

По словам ученых, экзопланета на 50% больше и в три раза массивнее Земли.

Вокруг одной из самых старых звезд в Млечном Пути вращается необычно горячая, каменистая суперземля. Об этом сообщает Space.com.

По словам исследователей, экзопланета известна под названием TOI-561b и она примерно на 50% больше и в три раза массивнее Земли. Она вращается вокруг своей родительской звезды на очень маленькой орбите, делая один круг менее чем за 12 часов.

Учитывая такую близость к звезде, температура на поверхности TOI-561b составляет около 1726 градусов по Цельсию. Такие температуры слишком высоки для любой формы жизни, по крайней мере в том виде, в котором мы ее знаем.

Исследователи также обнаружили, что плотность TOI-561b достаточно низкая.

"Это наблюдение согласуется с предположением о том, что планета чрезвычайно стара", – говорит соавтор исследования из Калифорнийского университета Стивен Кейн.

Тяжелые элементы, такие как железо и магний, образуются в результате в сердцах массивных звезд. Изобилие этих элементов со временем нарастало в Млечном Пути и других галактика, так как все больше звезд выбрасывало их в космос в результате взрывов сверхновых.

Низкая плотность TOI-561b предполагает, что там относительно мало тяжелых элементов, и следовательно планета очень стара. Найденная суперземля могла образоваться около 10 млрд лет назад.

Родительская звезда экзопланеты входит в редкую группу звезд, расположенных в области, называемой Толстым диском галактики. Ученым известно, что в этих звездах не так много тяжелых элементов, как в остальных в Млечном Пути.

"TOI-561b – одна из старейших каменистых планет, которые были обнаружены. Ее существование указывает на то, что Вселенная формировала твердые планеты с момента своего появления 14 млрд лет назад", – говорит ведущий автор исследования из Гавайского университета Лорен Вайс.

Звезда и ее суперземля находится в 280 световых года от Земли, и помимо TOI-561b содержит еще две другие планеты. Последние слишком большие и недостаточно плотные, чтобы оказаться каменистыми мирами.

"Несмотря на то, что эта конкретная планета вряд ли заселена, она может стать предвестником множества каменистых миров, которые еще предстоит открыть рядом с самыми старыми звездами нашей галактики", – добавил Кейн.