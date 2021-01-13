Вино из космоса. Бутылки с французским вином вернут на Землю после года на МКС

Эксперимент с вином проводился, чтобы узнать, как космическая среда влияет на химические в нем процессы.

Эксперты с нетерпением ждут дегустации некоторых из 12 бутылок бордо, которые будут выброшены в Мексиканский залив с помощью капсулы SpaceX Dragon, пишет The Guardian.

12 января экипаж Международной космической станции отправил на Землю 12 бутылок французского вина бордо, а также несколько сотен гроздей винограда, которые год провели на МКС. Их отправляли в космос для научного исследования.

Вино и виноградные гроздья, а также тысячи фунтов другого снаряжения и исследований, будут приводнены на борту капсулы SpaceX Dragon сегодня вечером в Мексиканском заливе у побережья Тампы.

Чтобы предотвратить разбитие, каждая бутылка была помещена в стальной цилиндр и остается закупоренной на борту орбитальной лаборатории. Ни одну из бутылок не откроют до конца февраля.

Именно в это время в рамках дегустации, компания Space Cargo Unlimited откупорит для некоторых экспертов французского виноделия несколько бутылок. За этим последуют месяцы химических испытаний.

Исследователи жаждут узнать, как космическая среда влияет на химические в нем процессы – возникновение осадка и пузырьков. По словам Николаса Гома, генерального директора и соучредителя компании, главной целью была попытка найти более широкое применение технологии в области сохранения пищевых продуктов, хотя попробовать само вино тоже будет интересно.

"Наша цель — решить вопрос о том, как мы собираемся создавать сельское хозяйство, которое будет одновременно органическим, полезным и способным прокормить человечество, и мы считаем, что космос играет в этом важную роль", — отмечает Гома.

В связи с изменением климата, сельскохозяйственным продуктам, таким как виноград, вскоре придется адаптироваться к более суровым условиям. Посредством серии космических экспериментов Space Cargo Unlimited надеется извлечь уроки из стресса растений в невесомости и перевести их в более прочные и устойчивые растения на Земле.

По мнению Гама будущие исследователи Луны и Марса захотят насладиться некоторыми земными удовольствиями.

"Хорошая еда и вино — это часть жизни каждого француза", — отметил он.

Гама сказал, что частные инвесторы помогли финансировать эксперименты, однако называть сумму он отказывается.

Вино попало на космическую станцию в ноябре 2019 года на борту корабля снабжения Northrop Grumman, а 320 гроздь винограда мерло и каберне-совиньон были запущены компанией SpaceX в марте прошлого года.