Это свинья: в Индонезии обнаружили древнейшее в мире изображение животного
Рисунок сохранился в пещере на острове Сулавеси и был нарисован 45 тысяч лет назад
В пещере в Индонезии археологи сделали неожиданное открытие – самое древнее в мире изображение животного. Об этом пишет CNN.
Неизвестный художник изобразил на стене пещеры бородавчатую свинью и раскрасил ее красной охрой 45 тысяч лет назад. Рядом можно рассмотреть еще несколько изображений, однако они сильно испорчены. Вход в пещеру хорошо спрятан, а попасть в нее можно только по узкому извилистому проходу в сухой сезон. Так что можно предположить, что место было тайным и древний художник посещал его в одиночестве, чтобы творить.
Бородавчатые свиньи живут в Индонезии и сейчас, их приручили много лет назад и с той поры разводят, как домашних животных.
Ранее считалось, что первые наскальные рисунки появились в Европе около 40 тысяч лет назад. Однако исследования на острове Сулавеси в Индонезии дали понять, что первобытные художники начали рисовать гораздо раньше.
Так, в конце 2019 года в одной из известняковых пещер на острове были обнаружены рисунки, изображающие сцену охоты. Анализ показал, что изображению около 43 тысяч лет. В 2014 были найдены многочисленные отпечатки рук, оставленные 40 тысяч лет назад.
Максим Обер, археолог и доцент Университета Гриффита в Австралии, который специализируется на датировке наскального искусства, сказал, что хоть абстрактные изображения, найденные в Африке, и были нарисованы 77 тысяч лет назад, но рисунки, изображающие что-то определенное, появились гораздо позже.
Ранее считалось, что рисунки в пещерах Испании – дело рук неандертальцев, однако это утверждение было оспорено.
Сейчас углеродного анализа ожидают еще несколько изображений, найденных в Индонезии. Команда ученых ожидает, что дальнейшие исследования приведут к открытию еще более древних рисунков.