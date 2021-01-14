Это свинья: в Индонезии обнаружили древнейшее в мире изображение животного

Рисунок сохранился в пещере на острове Сулавеси и был нарисован 45 тысяч лет назад

В пещере в Индонезии археологи сделали неожиданное открытие – самое древнее в мире изображение животного. Об этом пишет CNN.

Неизвестный художник изобразил на стене пещеры бородавчатую свинью и раскрасил ее красной охрой 45 тысяч лет назад. Рядом можно рассмотреть еще несколько изображений, однако они сильно испорчены. Вход в пещеру хорошо спрятан, а попасть в нее можно только по узкому извилистому проходу в сухой сезон. Так что можно предположить, что место было тайным и древний художник посещал его в одиночестве, чтобы творить.

[ + – ] Вход в пещеру с наскальными рсиунками

Бородавчатые свиньи живут в Индонезии и сейчас, их приручили много лет назад и с той поры разводят, как домашних животных.

Ранее считалось, что первые наскальные рисунки появились в Европе около 40 тысяч лет назад. Однако исследования на острове Сулавеси в Индонезии дали понять, что первобытные художники начали рисовать гораздо раньше.

Так, в конце 2019 года в одной из известняковых пещер на острове были обнаружены рисунки, изображающие сцену охоты. Анализ показал, что изображению около 43 тысяч лет. В 2014 были найдены многочисленные отпечатки рук, оставленные 40 тысяч лет назад.

Максим Обер, археолог и доцент Университета Гриффита в Австралии, который специализируется на датировке наскального искусства, сказал, что хоть абстрактные изображения, найденные в Африке, и были нарисованы 77 тысяч лет назад, но рисунки, изображающие что-то определенное, появились гораздо позже.

[ + – ] Фото: Basran Burhan

Ранее считалось, что рисунки в пещерах Испании – дело рук неандертальцев, однако это утверждение было оспорено.

Сейчас углеродного анализа ожидают еще несколько изображений, найденных в Индонезии. Команда ученых ожидает, что дальнейшие исследования приведут к открытию еще более древних рисунков.