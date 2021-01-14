Человек-гриб. Американец вколол себе отвар галлюциногенных грибов и те проросли в организме

Мужчина страдал опиоидной зависимостью и биполярным расстройством, которые он и пытался вылечить "грибным чаем".

Горе-экспериментатор заварил чай из "волшебных грибов" и ввел отвар в вены. Через несколько дней он оказался в отделении неотложной помощи с грибком, растущим в его крови. Мужчина провел в больнице 22 дня, 8 из которых — в отделении интенсивной терапии (ОИТ), где ему лечили полиорганную недостаточность, пишет Live Science.

В отчете врачей написано, что этот случай не выявил, может ли инъекционный чай из грибов вызвать стойкие психоактивные эффекты, как это иногда наблюдается у людей, принимающих грибы перорально.

Например, в редких случаях у людей может развиться состояние, называемое длительным расстройством восприятия (HPPD), при котором они переживают яркие воспоминания о своем трипе спустя долгое время.

"Этот случай подчеркивает необходимость постоянного просвещения общественности об опасностях, связанных с использованием этого и других лекарств не по назначению", — написали врачи.

Согласно отчету, вводя грибы в свой кровоток, 30-летний пациент надеялся облегчить симптомы биполярного расстройства и опиоидной зависимости.

Члены его семьи отметили, что недавно он перестал придерживаться прописанных ему лекарств от биполярного расстройства и переходил от депрессивного состояния к маниакальному.

В интернете мужчина нашел отчеты, описывающие потенциальные терапевтические эффекты галлюциногенов, таких как ЛСД и псилоцибиновые грибы, которые и побудили его сварить "грибной чай", а потом ввести отфильтрованный раствор себе в вену.

Спустя несколько дней ему стало плохо: кожа начала желтеть, его рвало кровью, была диарея. Семья отвезла мужчину в больницу и там врачи обнаружили у него повреждение печени, почек и других органов, в результате чего мужчину перевели в реанимацию.

В анализах крови пациента, помимо бактерий Brevibacillus нашлись и грибы Psilocybe cubensis — те самые, отвар из которых он ввел себе внутривенно. Судя по всему, из-за недостаточной фильтрации раствора грибы попали в кровь и размножились там, вызвав интоксикацию и полиорганную недостаточность.

Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провели ему фильтрацию крови от токсинов. В общей сложности восстановление больного заняло три недели. Но даже после выписки ему пришлось принимать противогрибковые препараты и антибиотики.

Исследования показывают, что псилоцибин может быть многообещающим средством от депрессии, тревоги и злоупотребления психоактивными веществами, но только при условии безопасного приема.

Согласно отчету 2018 года, опубликованному в журнале Neuropharmacology, в большинстве исследований ученые вводят препарат в виде таблеток, но в некоторых случаях и внутривенно.

Однако эти инъекции делаются в строго контролируемых дозах под наблюдением врача и не содержат грибков. Соединение псилоцибина не является живым и не может расти в организме.

При рекреационном использовании "волшебные грибы" обычно превращают в чай, едят сырыми или сушеными, измельчают в порошок и помещают в капсулы или же покрывают шоколадом, но они не вводятся непосредственно в кровоток.

Взаимодействуя с определенными рецепторами в мозге, грибы также вызывают изменения сознания. В частности, псилоцибин распадается на псилоцин, вещество, которое действует подобно химическому серотонину в мозге, играющего роль в настроении и восприятии.

Однако бэд-трип может вызвать беспокойство, страх и замешательство, а также повышенное артериальное давление, рвоту, головные боли и спазмы желудка. "Волшебные грибы" несут дополнительный риск, потому что они напоминают некоторые виды ядовитых грибов, которые люди иногда могут принять по ошибке.

В некоторых городах США псилоцибин декриминализировали, а в ноябре 2020 года Орегон легализовал его использование в качестве терапевтического препарата.

На данный момент псилоцибин по-прежнему классифицируется как "вещество списка I" в соответствии с федеральным законом, а это означает, что этот препарат не имеет общепринятого медицинского применения в США и имеет высокий потенциал злоупотребления.

Но несмотря на это, современные исследования показывают, что этот потенциал злоупотребления исторически был переоценен и на самом деле довольно низок.