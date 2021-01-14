Сооснователь платежного сервиса PayPal стал миллиардером

Личное состояние Макса Левчина оценили в $2,7 млрд.

13 января 2021 года стартап Affirm, основателем которого является Макс Левчин, вышла на биржу с капитализацией в $23,6 млрд и привлекла $1,2 млрд, передает издание forbes.com. После этого личного состояние Левчина достигло $2,7 млрд.

Affirm — это сервис, предоставляющий возможность приобретать разные товары, в том числе и дорогостоящие, в рассрочку. Финтех-платформа была запущена в 2012 году сооснователем дебетовой электронной платёжной системы PayPal Максом Левчиным. Пользователи, при помощи Affirm, могут разделить оплату того или иного товара на несколько частей. Рассрочка дается под небольшой процент, а в некоторых случаях — без процентов.

В сентябре 2020 года Левчин привлёк инвестиций на сумму в $500 млн (а с момента основания, согласно данным Crunchbase, Affirm привлекла $1,5 млрд). В итоге, в течение последнего квартала 2020-го капитализация компании выросла на $18 млрд.

После выхода на биржу Nasdaq, акции компании завершили торговый день на отметке $97,24, что на 98,5% больше заявленной цены размещения. Капитализация Affirm составила $23,6 млрд. Исходя из того, что Максу Левчину принадлежит 11-процентная доля в компании, она оценивается в $2,7 млрд, что делает айтишника миллиардером.

Левчин планировал IPO в 2020 году и 3 раза увеличивала ценовой диапазон размещения — с $33-38 за акцию до $41-44. За день до IPO стоимость акции выросла до $49, а оценка компании выросла до $12 млрд. В апреле 2019 года Affirm оценивали в $2,9 млрд.

Ранее представители НБУ заявляли, что PayPal намеренно затягивает с выходом на украинский рынок.