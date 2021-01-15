В созвездии Лебедя ученые обнаружили  экзопланету с 3 солнцами

Новые наблюдения исследователей подтвердили существование экзопланеты KOI-5Ab, которая находится в тройной звездной системе.

У большинства звезд Млечного Пути есть по крайней мере одна звезда-компаньон. В системе, удаленной на 1800 световых лет, астрономы, наконец, подтвердили существование газового гиганта, вращающегося вокруг звезды в тройной звездной системе, пишет Science Alert.

Эта система, получившая название KOI-5, расположена в созвездии Лебедя, а наличие в ней экзопланеты было подтверждено более чем через десять лет после того, как ее впервые обнаружили космическим телескопом Кеплер.

На самом деле планета, ныне известная как KOI-5Ab, была вторым кандидатом на обнаружение экзопланет, найденных Кеплером, когда он начал свою работу еще в 2009 году.

"От KOI-5Ab отказались, потому что поиск был сложным, и у нас были тысячи более легких вариантов. К тому же мы каждый день узнавали что-то новое от Кеплера, так что о KOI-5 почти забыли", - сказал астроном Дэвид Сиарди из Института науки об экзопланетах NASA.

Охотники за экзопланетами, как правило, избегают сложностей мультизвездных систем. Из более чем 4300 экзопланет, подтвержденных на сегодняшний день, менее 10 % принадлежат мультизвездным системам, даже несмотря на то, что такие системы доминирующие.

В результате о свойствах экзопланет в мультизвездных системах по сравнению с теми, которые вращаются вокруг одинокой звезды мало что известно.

Теперь же Дэвид Сиарди и его коллеги воспользовались новым космическим телескопом TESS, а также несколькими наземными инструментами, включая гавайскую обсерваторию Keck.

К 2014 году они идентифицировали две звезды-компаньона, KOI-5B и KOI-5C, что сделало чрезвычайно трудным выяснение того, было ли падение яркости звездного света, наблюдаемое Кеплером, вызвано экзопланетой или чем-то еще. В результате чего проект пришлось отложить.

Фото: Caltech/R. Hurt (IPAC)

В 2018 году эту работу взял на себя преемник Кеплера TESS. Когда он посмотрел на Лебедя, то тоже зарегистрировал экзопланету-кандидата, вращающуюся вокруг KOI-5A.

"Но мы по-прежнему не могли окончательно определить, была ли планета реальной или же это ошибка в данных, пришедшая от другой звезды в системе, которая могла быть четвертой", — отметил Сиарди.

Он и его команда принялись за работу, заново анализируя все предыдущие данные. Так они выяснили, что экзопланета действительно находится на орбите вокруг KOI-5A, под косым углом по крайней мере к одной из звезд тройной системы.

"Мы не знаем многих планет, существующих в тройных звездных системах, а эта является особенной, потому что ее орбита искажена", — добавил Сиарди.

Ученые смогли установить, что планета KOI-5Ab, вероятно, является газовым гигантом, который примерно вдвое меньше массы Сатурна и в 7 раз больше Земли, находящийся на очень близкой пятидневной орбите вокруг KOI-5A.

Сама звезда KOI-5A вращается в тесной связке с KOI-5В, с периодичностью в 30 лет, а их тандем обходит третью звезду KOI-5С за 400 лет. С территории Сатурна KOI-5B будет очень похожа на Солнце (Сатурн находится на 29-летней солнечной орбите), а KOI-5C напоминать яркую звезду. Что еще интересно, орбита KOI-5Ab смещена с KOI-5B.

Если бы все объекты сформировались из одного и того же вращающегося диска материала, они бы были выровнены более или менее в одной плоскости, как планеты Солнечной системы вокруг экватора Солнца. Исследователи полагают, что KOI-5B мог гравитационно нарушить орбиту экзопланеты, выбив ее из равновесия во время формирования планеты.

Ученые видели и другие свидетельства того, что это может произойти. Так в прошлом году была обнаружена тройная звездная система с очень шатким протопланетным диском. Любые планеты, которые там образуются, скорее всего, окажутся на довольно странных орбитах.

"У нас все еще есть много вопросов о том, как и когда планеты могут образовываться в системах с несколькими звездами и как их свойства сравниваются с планетами в системах с одной звездой. Изучая эту систему более подробно, возможно, мы сможем понять, как Вселенная создает планеты", — подытожил Сиарди.