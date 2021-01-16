Microsoft может выпустить новую консоль Xbox: на этот раз без дисковода

Компания зарегистрировала новый товарный знак — Xbox Series XS.

Судя по тому, что компания Microsoft обзавелась новым товарных знаком, она готовится к выпуску игровой консоли нового поколения.

Журналисты издания letsgodigital.org опубликовали новость о том, что вероятная новинка получит название Xbox Series XS, потому что одноименный товарный знак был зарегистрирован производителем 29 декабря 2020 года в Бюро патентов и товарных знаков США. 4 января 2021 заявка поступила во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности. Пищу для предположений дает тот факт, что торговая марка классифицируется по коду 9/29/41, который включает, корме всего прочего, игровые консоли. Техническая документация, содержащая описание устройства, очень похоже на техдокументацию брендов Xbox Series X и Xbox Series S, которые Microsoft зарегистрировала в 2020 году.

Предполагается, что Xbox Series XS станет чем-то средним между Xbox Series X и Xbox Series S и станет конкурентом PlayStation 5 Digital Edition, выпускаемой компанией Sony. Новинка не будет уступать в мощности модели Xbox Series X, однако оптического привода у нее не будет, что и сделает ее альтернативой PlayStation 5 Digital Edition.

Спрос на новые игровые консоли Xbox Series X и PlayStation 5 до сих пор превышает предложение. Складские запасы постепенно пополняются, но многие пользователи, оформившие заказы, продолжают ждать свои консоли.

Что касается новинки, то о дате ее выхода и стоимости пока ничего не известно.

Ранее стало известно, что Microsoft создала холодильник в стиле игровой консоли Xbox Series X.