Астрономы обнаружили коричневого карлика, похожего на Юпитер

Luhman 16A оказался примерно в 34 раза больше массы Юпитера, но обладает такими же завораживающими кольцами.

Новое исследование показало, что у ближайшего к Земле коричневого карлика есть такие же полосы, как у Юпитера. Об этом сообщает Earth Sky.

Речь идет об одном из двух объектов в двойной системе коричневых карликов, под названием Luhman 16. Объект Luhman 16B находится от Земли всего в 6,5 световых годах. По словам ученых, новая методика поиска полос и колец на Luhman 16B пригодится при картировании особенностей поверхности землеподобных планет в далеких солнечных системах.

В нашей солнечной системе газовый планеты-гиганта Юпитер и Сатурн имеют полосы и кольца. Ученые задались вопросом, могут ли быть подобные полосы у коричневых карликов? Или же их атмосфера будет более хаотичной? Основываясь на результатах исследования, ученые считают, что по крайней мере у некоторых коричневых карликов могут быть полосы.

"Мы задались вопросом, похожи ли коричневые карлики на Юпитер с его правильными поясами и полосами, образованными большими параллельными струями? Или в них будет преобладать постоянно меняющаяся структура гигантских штормов, известных как вихри, как на полюсах Юпитера", – говорит астроном, ведущий автор исследования из Университета Аризоны Дэниел Апай.

Результаты работы позволяют по-новому взглянуть на эти загадочные миры, которые слишком массивны, чтобы считаться планетами, но недостаточно велики для запуска ядерного процесса, как в звездах.

Фото: NASA/ JPL-Caltech/ UCB/ Institute for Research on Exoplanets

Апай и его коллеги определили, что Luhman 16B очень похож на Юпитер. Высокоскоростной ветер дует параллельно экватору, как ветер на газовом гиганте. Они помогают перемешивать атмосферу и перераспределять тепло, исходящее из глубин.

Исследователи также обнаружили, что на полюсах коричневого карлика есть бури вихревого типа, похожие на те, что есть на Юпитере.

"Характер ветра и масштабная атмосферная циркуляция часто оказывают серьезное влияние на атмосферы планет, как на Земле или на Юпитере, и теперь мы знаем, что такие процессы также формируют атмосферы коричневых карликов", – добавляет Апай.

Знание того, как дуют ветры и перераспределяют тепло на ближайшем коричневом карлике, помогает понять климат, экстремальные температуры и эволюцию субзвездных объектов в целом.

Но увидеть напрямую коричневые карлики невозможно. Они слишком тусклые и далекие, чтобы из можно было наблюдать в телескопы.

Вместо этого, в исследовании использовались алгоритмы, разработанные для спутника NASA TESS, чтобы измерить яркость двух коричневых карликов Luhman 16A и Luhman 16B. Согласно полученным результатам, Luhman 16A оказался примерно в 34 раза больше массы Юпитера, а Luhman 16B примерно в 28 раз больше массы Юпитера.

Коричневый карлик Luhman 16B также примерно на 830 градусов по Цельсию горячее, чем наше Солнце, но все еще недостаточно горячий, чтобы превратиться в звезду таких размеров.