Ученые рассказали, отличается ли мозг атеистов от мозга верующих

Исследователи выделили 3 важных момента, играющих ключевую роль, а также детально описали их.

Когнитивное изучение религии недавно достигло новой, неизведанной темы — мозга атеистов. Отличается ли способ мышления атеистов от религиозных людей? Есть ли что-то особенное в том, как работает их мозг? Чтобы проиллюстрировать то, что обнаружили исследователи, нужно остановиться на 3 ключевых моментах, пишет The Conversation.

[ + – ] Английский биолог, ученый и популизатор науки Ричард Докинз Фото: CC BY-SA

Первый из них произошел в 2003 году и является самым ярким примером "нейроатеизма". В надежде получить религиозный опыт биолог и атеист Ричард Докинз отправился в лабораторию канадского нейробиолога Майкла Персингера. На голову Докинза надели так называемый "шлем Бога", который генерировал слабые магнитные поля, прикладываемые к височным долям.

Персингер ранее показывал, что такого рода стимуляция вызывает широкий спектр религиозных феноменов — от ощущения присутствия кого-то невидимого до побуждения к внетелесным переживаниям. Однако с Докинзом эксперимент провалился. Как оказалось, чувствительность его височной доли была намного ниже, чем у большинства людей.

Идея о том, что височные доли могут быть местом религиозного опыта, возникла в 1960-х годах. Однако это был первый случай, когда гипотезу расширили, чтобы объяснить отсутствие религиозного опыта, основанного на более низкой чувствительности области мозга.

Тем не менее проверку захватывающей гипотезы на более широкой выборке атеистов, еще предстоит сделать.

Второй момент случился в 2012 году. Три статьи, опубликованные лабораториями в США и Канаде, представили первые доказательства, связывающие аналитический стиль мышления с атеизмом.

Психологи долгое время строили теории о различных способах обработки информации мозгом: сознательном и бессознательном, рефлексивном и эмпирическом, аналитическом и интуитивном. Они связаны с активностью в определенных областях мозга и могут вызываться различными стимулами, включая искусство.

Ученые провели эксперимент и попросили участников рассмотреть знаменитую скульптуру Родена "Мыслитель", а затем оценили их аналитическое мышление и неверие в Бога. Так они обнаружили, что те, кто смотрел скульптуру, лучше справлялись с задачей аналитического мышления и не верили в Бога, чем люди, которые не видели изображение.

[ + – ] Статуя Огюста Родена "Мыслитель" Фото: Samuel Baptiste/flickr

В том же году финская лаборатория опубликовала результаты исследования, в котором их ученые пытались спровоцировать атеистов на сверхъестественное мышление, представляя небольшие рассказы и спрашивая, не является ли кульминационные моменты "признаком Вселенной".

Делали они это во время сканирования мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Чем больше участники подавляли сверхъестественное мышление, тем сильнее была активация правой нижней лобной извилины. Эта область мозга связана с когнитивным торможением, способностью воздерживаться от определенных мыслей и поведения.

В совокупности эти исследования показывают, что атеисты больше склонны к аналитическому или рефлексивному мышлению. Если вера в богов интуитивна, то эту интуицию можно преодолеть более тщательным мышлением. Это открытие определенно повысило вероятность того, что мозг атеистов отличается от мозга верующих.

Кризис воспроизводимости

Но насколько надежны полученные результаты? В 2015 году в области психологии разразился "кризис воспроизводимости" или как его еще называют "кризис репликации". Оказалось, что результатов многих классических исследований нельзя достичь при повторном их проведении. Психология религии и атеизма не является исключением.

Эксперимент с "Мыслителем" Родена был первым. Три новых провели с более крупными образцами и все они не смогли воспроизвести первоначальные результаты. Более того, с одним образцом они обнаружили прямо противоположное: созерцание "Мыслителя" усиливало веру в Бога.

Одним из возможных ограничений оригинальных исследований является то, что все они проводились в США. Способна ли культура действовать таким решающим образом, что аналитический когнитивный стиль мышления, связанный с атеизмом в одной стране, может отсутствовать в других?

Автор оригинального исследования с картиной Родена попытался ответить на этот вопрос в новом эксперименте, в котором участвовали люди из 13 стран. Результаты подтвердили, что когнитивный аналитический стиль мышления был связан с атеизмом только в трех странах: Австралии, Сингапуре и США.

В 2017 году специалисты провели двойное слепое исследование, чтобы более надежно проверить связь между атеизмом и когнитивным торможением. Вместо использования томографии мозга, они применили технику стимуляции, чтобы напрямую активизировать область, ответственную за когнитивное торможение — правую нижнюю лобную извилину. Важно отметить, что половина участников получила поддельный стимул.

Результаты исследования показали, что стимуляция мозга сработала. Участники, которые ее получили, лучше справились с задачей на когнитивное торможение. Однако это никак не повлияло на уменьшение веры в сверхъестественное.

Сложность атеизма

Фото: Aubrey Wade

Третий момент — человек, стоящий на фоне, похожем на церковь. Кажется, что он совершает крестное знамение правой рукой, в то время как левая лежит на его сердце. Он — священник, являющийся председателем в Храме человечества, церкви для атеистов и агностиков, созданной Огюстом Контом в 19 веке. И он совершает не крестное знамение, а позитивистское благословение.

Эта церква неверующих, посвященная любви к человечеству с принципом "живи для других" способна разрушить стереотипное представление об атеистах многих людей.

Чтобы вызвать религиозный эффект, проводя эксперименты с верующими, ученые используют разные стимулы — от религиозных образов до музыки. Однако найти эквивалент для атеистов оказалось намного сложнее.

Так в одном исследовании томографии головного мозга, проведенное в Оксфордском университете, эксперты сравнили изображение Девы Марии с фотографией обычной женщины, написанной в один и тот же период. Они обнаружили, что когда римские католики концентрировались на Деве Марии, подвергаясь воздействию электрического тока, это облегчало их восприятие боли по сравнению с тем, когда они смотрели на другую женщину.

Такое уменьшение боли было связано с вовлечением правой вентролатеральной префронтальной коры, области мозга, которая, как известно, управляет контурами подавления боли.

У неверующих подобной эффект специалисты не обнаружили, хотя изображение Девы Марии они оценили как более приятное, чем религиозное. Но что, если бы испытуемые атеисты были членами Храма позитивистов, и вместо Девы Марии им показали бы изображение их богини, облегчило бы это им боль так же, как и верующим?

Будущей когнитивной науке атеизма придется серьезно подумать о том, как двигаться и развиваться дальше. Она должна разработать модели, которые будут учитывать культурные различия, а также рассмотреть последствия участия атеистов в ритуалах, воспевающих человечество.