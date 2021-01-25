Ученые рассказали, сколько на самом деле человеческих видов существовало на Земле

Несколько тысяч лет назад человек не был особенным существом, поскольку имел разнообразную популяцию, но сегодня она сократилась к одному виду.

Около 300 тыс. лет назад в мире было гораздо больше человеческого разнообразия. Homo sapiens жил рядом с примерно восемью ныне вымершими видами людей, пишет Live Science.

Совсем недавно, 15 тыс. лет назад, мы делили пещеры с другим предком современного человека, известным как "денисовцы" (Homo denisovensis). А окаменелые останки, найденные в разных уголках мира, указывают на еще большее число ранних человеческих видов, когда-то населявших Землю до появления Homo sapiens.

"Сейчас у нас есть только один человеческий вид, что с исторической точки зрения достаточно странно. Всего несколько тысяч лет назад человек не был особенным существом, поскольку имел разнообразную популяцию, но в результате она сократилась до одного вида — нашего", — сказал Ник Лонгрич, эволюционный биолог из Университета Бата в Великобритании.

Так сколько же на самом деле существовало ранних человеческих видов? Когда ученые начинают выяснять, сколько видов людей существовало на нашей планете, это вызывает споры и разногласия, особенно, потому что исследователи продолжают обнаруживать новые костные окаменелости, которые идентифицируются как останки древних людей, принадлежащие к ранее неизвестным видам. Их число растет и установить точные количественные данные видов в популяции практически невозможно.

Есть несколько неоспоримых доказательств существования Homo erectus, но, как выяснилось, на самом деле этот вид состоит из нескольких, включая Homo georgicus и Homo ergaster. По мнению исследователей все дело в определении вида и степени, в которой принимаются вариации внутри вида.

[ + – ] Homo erectus Фото: hj_west/flickr

Что такое вид?

Раньше определить значение вида было довольно просто: если две особи могут произвести плодовитое потомство, значит, они принадлежат к одному и тому же виду.

Например, чтобы произвести мула, необходимо спаривание лошади и осла, однако сами мулы не могут успешно размножаться друг с другом. Поэтому несмотря на то, что лошади и ослы биологически похожи, они не являются одним и тем же видом.

Однако последние десятилетия породили споры на эту тему: жизнь может распространяться и бесполым путем, как это делают микробы, образуя новые виды.

Один из вариантов, образовавшихся в связи с такими обстоятельствами – определение организмов одного вида со схожими анатомическими особенностями. Но и у него есть свои недостатки: между полами и даже особями одного и того же вида в разных частях света существуют значительные морфологические различия, что и делает этот вариант весьма субъективным.

Чтобы определить разницу между видами, некоторые биологи предпочитают использовать ДНК, а учитывая нынешнее развитие технологий, они могут это делать с еще большей точностью. Но, к сожалению, у них нет ДНК каждого древнего человека, к примеру, геном Homo erectus, никогда не был секвенирован.

Ситуация становится грустнее, если учесть тот факт, что до 2% ДНК среднестатистического европейца происходит от неандертальцев, а до 6% ДНК некоторых меланезийцев (коренных жителей островов, расположенных к северо-востоку от Австралии в Океании) от денисовцев.

[ + – ] Homo denisovensis Фото: MAAYAN HAREL

Так, являемся ли мы отдельным видом от этих предков?

"Кто-то может сказать, что неандертальцы тот же вид, что и Homo sapiens, они просто немного отличаются от современных людей, и скрещивание это подтверждает. Но опять же, определение вида давно перешло от простого скрещивания", — отметил Джон Стюарт, эволюционный палеоэколог из Борнмутского университета в Великобритании.

Приняв все это во внимание, некоторые эксперты утверждают, что понятие вида на самом деле не существует. Другие же говорят, что однозначное определение вида почти невозможно достичь, однако оно все же стоит усилий, чтобы мы могли говорить об эволюции осмысленным образом.

Поэтому мы и путаемся, зная, что понятие вид имеет разные значения для разных людей, что, в свою очередь, вызывает расхождение во мнениях относительно того, сколько видов людей на самом деле существовало.

Это также вопрос о том, что представляет собой сам человек. Чтобы на него ответить, нужно понять слово гоминини — большая группа, в которую входят люди и шимпанзе, восходящие к их общим предкам.

Если согласиться с утверждением о том, что люди — это все, что появилось после того, как они отделились от древних шимпанзе примерно 6-7 млн. лет назад, то получится довольно разнообразная группа.

Смитсоновский национальный музей естественной истории перечислил по меньшей мере 20 человеческих видов, признанных большинством ученых. В него входят Homo sapiens, неандертальцы, индонезийский народ размером с хоббита, Homo erectus и Homo naledi.

Также список включает и другие виды, которые существовали ближе по времени к общему предку человека и шимпанзе, и поэтому больше похожи на шимпанзе, чем на современных людей.

Несмотря на свою внешность, эти виды до сих пор известны как ранние люди.

"Очень глупо ожидать, что люди жившие 5 млн. лет назад будут на нас похожи. Если Смитсоновский институт говорит, что их 20, то вы можете быть уверены, что разнообразие на самом деле гораздо больше", — подчеркнул Стюарт.

Это потому, что список ошибается, выбирая виды, близкие к общепризнанным. Например, недавно обнаруженный карликовый человеческий вид Homo luzonensis, известный по нескольким костям, найденным в индонезийской пещере, не включен в список Смитсоновского института.

"Ученым еще предстоит раскопать множество других окаменелых видов и значительно увеличить имеющийся список", — заключил Стюарт.