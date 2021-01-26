ФЛП vs. КЗОТ: какая система наиболее выгодна для украинской IТ-сферы

Фокус вместе с экспертами разобрался, в чем плюсы и минусы новой системы организации труда, предлагаемой государством IТ-индустрии.

IТ-отрасль — одна из самых продуктивных и быстроразвивающихся в стране, о чем красноречиво говорят отчеты венчурных компаний и данные Нацбанка. Оборот сектора ПО и IT-услуг с 2014 по 2017 рос в среднем на 13,4%, а уже в 2019 году экспорт украинского IT вырос на 30% и составил $4,17 млрд. Понятно, что и эти 30% роста — не предел.

Одним из факторов, обеспечивающих столь громкий успех, является то, что и сервисные, и продуктовые компании могут предложить иностранным партнерам выгодные условия сотрудничества, а также услуги специалистов, умеющих справиться с задачами любой сложности. И тут очень важно для украинских ИТ-компаний иметь возможность удерживать таланты в стране за счет достойной оплаты труда, иначе "утечки мозгов" не избежать. Пока это удается сделать благодаря динамичной системе организации труда, гибкость которой обеспечивают отношения "компания — ФЛП". Однако сегодня между государством и отраслью возникла дискуссия: стоит ли отказываться от привычной "системы ФЛП" и регулировать трудовые отношения согласно КЗОТ? С этим вопросом Фокус обратился к адвокату Оксане Кобзар, Head of Legal Kharkiv IT Cluster, управляющей Адвокатским Бюро Оксаны Кобзар.

"На самом деле, действующий КЗОТ 1971 года — это больное место украинского IТ. Современные сотрудники, и не только айтишники, нуждаются в гибком графике, привязке зарплаты к результатам труда, определенной свободе действий. И у компаний должна быть возможность использовать эффективную систему мотивации, в том числе опционы. Справедливо, чтобы и расставаться с сотрудниками, которые работают неэффективно, можно было проще, чем по КЗоТ. То же касается изменений в командах, продвижения по позициям в компании, перемещения между проектами. По КЗоТ любое такое изменение требует соблюдения определенной процедуры и сроков, что исключает оперативное реагирование на внешние изменения. Также КЗоТ существенно ограничивает ответственность сотрудников, это не позволяет эффективно управлять качеством. КЗоТ не позволяет фиксировать некоторые очень важные договоренности в трудовых контрактах и ответственность за их нарушение — конфиденциальность, конкурентное поведение, переманивание кадров и пр. Поэтому кодекс нуждается в пересмотре", — прокомментировала эксперт.

Пересмотреть КЗоТ, несомненно, имеет смысл. И дело не только в болях IТ, а и в том, что кодекс в принципе противоречит идеологии сервисной сферы, поэтому и нуждается в существенной модернизации. Как уже говорилось выше, сервисная сфера эффективно функционирует только при условии гибкости и динамичности: легко нанять, быстро уволить, фиксировать и справедливо оплачивать переработку, обеспечить частичную занятость. Но все это уже обеспечивают ФЛП. Так зачем изобретать велосипед дважды?

"Категорически изменить КЗоТ, сделать его более либеральным и ориентированным на бизнес, не получится, об этом можно забыть. Во-первых, из-за популистских позиций политиков внутри страны, во-вторых, из-за Европейского социального вектора (европейцы могут это себе позволить). В-третьих, надо понимать, что в Украине существует огромный госсектор с низкими по отношению к IT зарплатами и заточенными под КЗоТ процессами и любое их изменение встретит жесткое сопротивление. В-четвертых, стоит задуматься, какие конкретно задачи сегодня может решить КЗоТ? Возьмем, к примеру, охрану труда. Каким образом сегодня можно обязать работодателя нести ответственность за здоровье сотрудников, если они работают удаленно, неизвестно где и в каких условиях? Также есть вещи, с которыми в IT мало кто сталкивался, такие как контроль за соблюдением законодательства о труде или разрешение трудовых споров в судах общей юрисдикции. Поэтому переход на КЗоТ IT-сферы не решит ни одну социальную или бизнес-задачу, просто потому, что ни от IT-бизнеса, ни от сотрудников таких запросов нет.

Последние 20 лет отрасль работает по модели "компания — ФЛП" и мы видим две тенденции: 1. обороты отрасли постоянно растут, происходят регулярные M&A украинских компаний; 2. уровень заботы о сотрудниках внутри компаний стремительно увеличивается: повышаются компенсации, расширяются социальные пакеты, улучшаются офисы и в целом условия для специалистов", — поясняет ситуацию Дмитрий Вартанян, CFO, Co-Founder Sigma Software.

Что делать, чтобы помочь развитию IT?

По причине возникшей дискуссии, сегодня индустрия обязана объяснять государству, почему схема "компания — ФЛП" наиболее выгодна для ее дальнейшего развития.

"Так называемая "система ФЛП" имеет ряд преимуществ. Самые главные и для компаний, и для специалистов — это возможность заключать гибкие контракты и использовать единый налог. Уровень налогов в районе 5%, безусловно, способствовал быстрому развитию бизнеса, а гибкие контракты, заключаемые со специалистами, давали возможность отследить соблюдение передачи IP rights, условий сотрудничества со специалистами, командировок, бонусирования, что невозможно с использованием старого КЗоТ", — рассказал Фокусу Валерий Красовский, CEO и Co-Founder Sigma Software.

Хотя и бытует мнение о том, что украинское IТ развилось практически без помощи государства (и во многом это действительно так), не стоит забывать, что именно государство дало возможность использовать "систему ФЛП", которая явилась стимулом этого развития. Да, сервисные компании развились самостоятельно, вкладывая в IТ-образование и в стартапы, но государство помогло тем, что дало возможность организовать "систему ФЛП".

И что же нужно делать сейчас, чтобы вырастить эту $4,5-миллиардную индустрию до, скажем, $11,8 млрд, как того хотят в Минцифры?

"Ответ весьма прост: ничего не нужно делать, не стоит мешать и не следует менять условия для отрасли. Индустрия сама активно развивается — главное ничего не трогать, и органично мы дорастем до этих самых $11,8 млрд как и делали это раньше. Не менять налоги, не менять юридическую составляющую "ФЛП — компания", чтобы не ставить под риски текущие контракты с клиентами и не вводить регуляцию. Никакой регуляции не было последние 20 лет — очевидно, она не нужна и в будущем", — подытоживает Валерий Красовский.

Альтернатива от Минцифры

Сегодня государство в лице Минцифры предлагает альтернативную схему трудоустройства — гиг-контракты для компаний-резидентов хаба "Дія City". Как пояснили в министерстве, "к привычной модели фриланса добавятся основные трудовые права работника: отпуск, больничные, минимальная зарплата и т.д. В то же время эта особая форма найма не запрещает резидентам "Дія City" нанимать физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и работников по трудовому договору". Однако как будет урегулирована гиг-модель трудовых отношений, пока понять трудно, ведь в Минцифры на сегодняшний день журналистам не предоставили даже банального разъяснения касательно терминологии, кто такие "гиг-воркеры". Не ясно и что ждет компании, которые по каким-либо причинам не захотят или не смогут стать резидентами "Дія City", или пожелают выйти из хаба.

"Система сотрудничества в формате ФЛП дает гибкость в управлении человеческими ресурсами, которая жизненно важна для креативных индустрий. Для айтишников — это свобода выбирать проект и компанию, по своему желанию и возможностям, для бизнеса — возможность предложить квалифицированным сотрудникам условия труда, которые им подходят. По сути, контракт с ФЛП — это изложенный на бумаге социальный договор сотрудника и компании, дающий по максимуму преимуществ обеим сторонам. "Из-под палки" формализованного трудового кодекса этих преимуществ не достичь", — комментирует Эдуард Рубин, Член Набсовета Kharkiv IT Cluster, основатель и владелец компании Telesens, активный участник IT-сообществ.

Валерий Красовский также отмечает, что "альтернатива КЗОТу, предложенная Минцифрой, действительно интересная, но, к сожалению, на сегодня не проработана детально и поэтому несет в себе серьезные риски для бизнеса. Ведь пока непонятно ни в каком виде она будет принята, ни какие налоги будут предусматриваться при работе с гиг-контрактами, законопроект по налогам до сих пор официально не подан в Раду".

Что в сухом остатке?

Пока Минцифры не доработает концепт "Дія City" и не сделает его максимально привлекательным для индустрии, компаниям остается только следовать старой-доброй системе "компания — ФЛП", и вот почему: