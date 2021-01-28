В Microsoft запатентовали "загробного чат-бота", но не будут выпускать технологию на рынок

В Microsoft заверили, что пока не намерены коммерциализировать технологию, которая даже ее создателям напоминает эпизод из популярного антиутопического сериала.

Интернет гудит из-за новой технологии, созданной разработчиками Microsoft, которая может сделать возможным виртуальный разговор с умершим любимым человеком, а точнее что-то похожее на такой разговор, сообщается в материале американского канала CNN. Компания уже получила патент на новую технологию.

В частности, как говорится в заявке Microsoft в Ведомство США по патентам и товарным знакам, указанный Chatbot будет моделировать конкретного, определенного человека: "Будь то жившее в прошлом или существующее в настоящем лицо… например, друг, родственник, знакомый, знаменитость, вымышленный персонаж или историческая фигура".

Как отмечает обозреватель CNN: "Технология напоминает вымышленное приложение из сериала-антиутопии "Черное зеркала", которое позволило героине одной из серий продолжать общаться со своим парнем после того, как он погиб в результате несчастного случая, путем извлечения его личной информации из своих социальных сетей".

"Хотите поговорить о музыке с Дэвидом Боуи, или получить мудрые наставления от своей покойной бабушки? Новый инструмент Microsoft теоретически сделает это возможным. Но не переживайте и не волнуйтесь в этом отношении: компания не планирует превращать технологию в реальный продукт", – сообщается в обзоре американского телеканала.

Так, генеральный менеджер Microsoft по программам искусственного интеллекта Тим ОʼБрайен, уже заявил на этот счет у себя в Twitter, что у компании нет планов коммерциализации приложения. В другом своем твитте ОʼБрайен подтвердил, что его, как и других пользователей Интернета, комментирующих технологию, "беспокоит" такая возможность.

"Вот как бы работала технология, если бы она была встроена в продукт. Согласно патентной информации, инструмент будет отбирать "социальные данные", такие как изображения, сообщения в социальных сетях, сообщения, голосовые данные и письменные письма от выбранного человека", – пишет CNN.

Собранные данные будут использоваться, чтобы научить чат-бота "разговаривать и взаимодействовать с личностью конкретного человека". Более того чат-бот сможет даже черпать информацию их интернета, в случае, если пользователь задаст программе вопрос, на который нельзя будет ответить на основе одних только социальных данных человека.

Более того, запатентованная технология будет включать в речь искусственного собеседника речевые обороты, "коронные фразочки", а также другие индивидуализированные "диалоговые атрибуты выбранного человека", в том числе: "стиль, дикцию, тон, и тембр голоса", а также манеру строить предложения, любимые темы, и способы ведения диалога выбранной пользователем персоны.

Также Chatbot будет уметь использовать поведенческих модели, интересы, мнения имитируемой личности, а также учитывать при ответах ее возраст, пол и профессию. А в некоторых случаях инструмент можно использовать даже для создания 2D или 3D модели указанного человека.

Хотя Microsoft не планирует создавать продукт на основе этой технологии, патент действительно указывает на то, что возможности искусственного интеллекта вышли за рамки создания "фейковых людей".