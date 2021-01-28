В Бразилии нашли минерал, напоминающий Коржика из "Улицы Сезам" (фото)

Минерал был обнаружен гражданином Бразилии еще в ноябре прошлого года, но нынешний владелец показал его только сейчас.

Калифорнийский коллекционер камней геолог Майк Бауэрс разместил видео с минералом агатом на своей странице в Facebook, которое быстро стало вирусным во всех социальных сетях, пишет Science Alert.

Причиной такой популярности является то, что, похожий на яйцо камень в разрезе выглядит как лицо Коржика, любителя печенья из детского телешоу "Улица Сезам".

"Я и не подозревал, что Коржик настолько известен и является частью мирового культурного наследия", — отметил Бауэрс.

Находка привлекла внимание самого Коржика, который написал в Twitter: "Я не геолог, но думаю, что этот камень очень похож на меня".

[ + – ] Твит Коржика Фото: Скриншот: Twitter/Cookie Monster

Как рассказал коллекционер, камень ему передал бразилец Лукас Фассари, обнаруживший его на территории штата Риу-Гранди-ду-Сул в ноябре 2020 года. Бауэрс сразу же купил агат, но ничего не публиковал о нем в интернете до 16 января, так как был болен COVID-19.

Агат — разновидность кварца, кристаллическая форма диоксида кремния, которая развивается в полостях вулканических пород. Полости формируются из пузырьков газа в горячей лаве. Со временем, когда лава остывает, вода, насыщенная диоксидом кремния, просачивается через полости. По мере испарения воды диоксид кремния остается на ее стенках, образуя разноцветные слои кристаллов.

Фото: Kennedy News & Media

Разновидность цветов обусловлена химическими примесями в диоксиде кремния и расстоянием между кристаллами. В некоторых агатах вулканические пустоты заполняются полностью, но многие оставляют внутри небольшие пространства, выложенные сверкающими кристаллами кварца, обращенными внутрь. В случае с Коржиком эти пустоты выглядят как пара глаз и восторженно ухмыляющийся рот.

"Еще одна уникальная особенность агата с Коржиком заключается в том, что лицо появляется с обеих сторон ограненного камня", — добавил геолог.

Пока Бауэрс планирует оставить камень себе. В дальнейшем рассматривает возможность передачи минерала музею или профессиональным коллекционерам.