В Бразилии нашли минерал, напоминающий Коржика из "Улицы Сезам" (фото)
Минерал был обнаружен гражданином Бразилии еще в ноябре прошлого года, но нынешний владелец показал его только сейчас.
Калифорнийский коллекционер камней геолог Майк Бауэрс разместил видео с минералом агатом на своей странице в Facebook, которое быстро стало вирусным во всех социальных сетях, пишет Science Alert.
Причиной такой популярности является то, что, похожий на яйцо камень в разрезе выглядит как лицо Коржика, любителя печенья из детского телешоу "Улица Сезам".
"Я и не подозревал, что Коржик настолько известен и является частью мирового культурного наследия", — отметил Бауэрс.
Находка привлекла внимание самого Коржика, который написал в Twitter: "Я не геолог, но думаю, что этот камень очень похож на меня".
Как рассказал коллекционер, камень ему передал бразилец Лукас Фассари, обнаруживший его на территории штата Риу-Гранди-ду-Сул в ноябре 2020 года. Бауэрс сразу же купил агат, но ничего не публиковал о нем в интернете до 16 января, так как был болен COVID-19.
Агат — разновидность кварца, кристаллическая форма диоксида кремния, которая развивается в полостях вулканических пород. Полости формируются из пузырьков газа в горячей лаве. Со временем, когда лава остывает, вода, насыщенная диоксидом кремния, просачивается через полости. По мере испарения воды диоксид кремния остается на ее стенках, образуя разноцветные слои кристаллов.
Разновидность цветов обусловлена химическими примесями в диоксиде кремния и расстоянием между кристаллами. В некоторых агатах вулканические пустоты заполняются полностью, но многие оставляют внутри небольшие пространства, выложенные сверкающими кристаллами кварца, обращенными внутрь. В случае с Коржиком эти пустоты выглядят как пара глаз и восторженно ухмыляющийся рот.
"Еще одна уникальная особенность агата с Коржиком заключается в том, что лицо появляется с обеих сторон ограненного камня", — добавил геолог.
Пока Бауэрс планирует оставить камень себе. В дальнейшем рассматривает возможность передачи минерала музею или профессиональным коллекционерам.