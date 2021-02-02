Основанный украинцем стартап Augmented Pixels привлек 2 млн долларов инвестиций

Компания разрабатывает технологии, позволяющие роботам автономно ориентироваться в пространстве, где нет GPS-навигации.

Украинский стартап Augmented Pixels привлек 2 млн долларов инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Augmented Pixels, Inc. закрыла раунд финансирования в размере $2 млн от текущих и новых инвесторов и завершила разработку технологий внутренней навигации, наземного 3D-картографирования и облачных технологий локализации", — сказано в сообщении на сайте компании.

Augmented Pixels будет использовать деньги для продолжения исследований и разработок, а также будет расширяться за счет исполнительной команды, базирующейся в Соединенных Штатах.

"Уникальный полный стек технологий позволяет компании лидировать на рынках робототехники и AR/VR. С помощью продукта CorpMap.AI, Augmented Pixels изменит текущий рынок картографических решений, а также предложит уникальные решения, которые значительно снизят затраты на операции в сфере логистики, управления объектами и на других рынках", — сказал генеральный директор Виталий Гончарук.

Продуктами Augmented Pixels пользуются в National Geographic, Jayman, Harkus, Zoom 3D.

Augmented Pixels — украинский стартап, основанный одесситом Виталием Гончаруком. Компания разрабатывает технологии, позволяющие роботам автономно ориентироваться в пространстве, где нет GPS-навигации, а также продукты связанные с 3D-картами. С 2015 года Augmented Pixels суммарно привлек $7 млн инвестиций.

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Напомним, Preply, международный маркетплейс для изучения иностранных языков с основателями из Украины, закрыл новый раунд на $10 млн.