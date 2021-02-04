Фальшивые реликвии: ученые выяснили, что кости святого Иакова из римской церкви Санти-Апостоли - подделка

Санти-Апостоли является местом паломничества уже более 1500 лет, однако реликвии, хранящиеся там, оказались сомнительного качества

Ученые из Италии, Нидерландов, Дании и Великобритании исследовали останки святого Иакова, хранящиеся в базилике Двенадцати святых апостолов (Санти-Апостоли) в Риме. И выяснили, что они никак не могли принадлежать святому, потому что человек, которым принадлежат останки жил и умер намного позже. Об этом пишет Daily Mail.

Так, оказалось, что бедренная кость, якобы принадлежавшая святому Иакову, родственнику Иисуса и одному из апостолов, на самом деле принадлежала человеку, жившему в 214-230 гг. н. э., тогда как, согласно Священному Писанию, Иакова забили камнями, или распяли в Египте примерно в 60 г. н. э.

[ + – ] Бедренная кость, якобы принадлежавшая святому Иакову

Также ученые исследовали берцовую кость и часть стопы, которые якобы принадлежали святому Филиппу, однако останки оказались слишком загрязнены, чтобы стало возможным провести анализ.

Предполагается, что святой Филипп проживал в городе Иераполис, сейчас это территория современной Турции, и был распят вверх ногами. Сейчас туристам показывают домик, где якобы проживал святой и гробницу, где он был якобы похоронен.

[ + – ] Кости Святого Филиппа

Кости святых появились в Санти-Апостоли таинственным образом. История гласит, что они были привезены в базилику в каменном ящике.

[ + – ] Базилика Санти-Апостоли

"Мы считаем очень вероятным, что тот, кто переместил эту кость в церковь, верил, что она принадлежит Святому Иакову. Он, должно быть, взял ее из христианской могилы, поэтому, скорее всего, она в любом случае принадлежит одному из ранних христиан, апостолу или нет", — отметил профессор Кааре Лунд Расмуссен, который занимался исследованием.