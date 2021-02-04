В Австралии создали прочное дорожное покрытие из переработанных масок для лица

Переработанные маски улучшили пластичность и гибкость смеси для строительства дорог.

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) нашли применение выброшенным маскам для лица в качестве строительного материала для дорог. Об этом сообщает New Atlas.

По данным исследовательской группы, в мире ежедневно используется около 6,8 млрд одноразовых масок, что приводит к огромному количеству отходов. Ученые решили использовать некоторую часть из этих отходов, использовав их в так называемом переработанном бетонном заполнителе (RCA). Он производится из обработанного строительного щебня.

Команда экспериментировала с различными рецептами RCA, которые включают разные концентрации измельченных хирургических масок, состоящих из нетканых слоев пластика. Идеальной оказалась смесь из 1% измельченных масок на 99% RCA. Смесь соответствовала требуемым стандартам строительства для дорог.

Кроме этого, команда обнаружила, что добавление материала масок улучшило пластичность и гибкость смеси RCA.

"В исследовании рассматривалась возможность утилизации одноразовых масок для лица с помощью дорог, и мы были удивлены, обнаружив, что это не только работает, но и дает реальные инженерные преимущества. Мы надеемся, что это откроет дверь для дальнейших исследований", – говорит первый автор исследования Мохаммад Сабериан.

Ученые говорят, что если бы их материал был использован для строительства двухполосной дороги протяженностью 1 км, то было бы использовано около 3 млн масок, что равнозначно 93 т отходов.

Очевидно, что логистика сбора масок и превращения их в дорожный материал представляет собой другу проблему, но команда надеется, что исследование может изменить взгляд на экологические последствия пандемии.

"Мы знаем, что даже если эти маски будут утилизированы должным образом, они будут отправлены на свалку или будут сожжены. Пандемия COVID-19 вызвала не только глобальный кризис в области здравоохранения и экономики, но также оказала серьезное воздействие на окружающую среду", – подытожили ученые.