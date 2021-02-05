В Млечном Пути нечто затмило вторую по величине черную дыру в галактике

Астрономы увидели, как рентгеновское излучение исчезло, но не могут понять причину затмения.

Один из самых ярких источников рентгеновских лучей в небе погас, и ученые пока не знают почему. Об этом сообщает LiveScience.

Речь идет о черной дыре из звездной системы GRS 1915+105, которая находится в 36 тыс. световых годах от Земли. Система состоит из звезды и черной дыры, второй по массивности после Стрельца А*, которая находится в центре Млечного Пути.

Область вокруг черной дыры GRS 1915+105 обычно светится интенсивным рентгеновским светом, поскольку космический монстр питается своей звездой-компаньоном. Когда материал вращается вокруг черной дыры, частицы генерируют энергию, прежде чем упасть за горизонт событий. Этот закрученный материал является аккреционным диском черной дыры, который светится рентгеновскими лучами.

Но в июле 2018 года исследователи впервые увидели, что свет от системы GRS 1915+105 начал тускнеть. Затем, в начале 2019 года, свет потускнел еще больше, и никто раньше не видел ничего подобного.

"Мы предлагаем обозначить это состояние как "скрытое состояние", – пишут авторы исследования.

Иными словами, что-то произошло на пути между источником света и рентгеновским телескопом Swift, который следил за объектом.

Много света все еще исходит от яркой области около горизонта событий черной дыры, которую астрономы иногда называют "двигателем", а также из аккреционного диска. Но этот свет не достигает Земли, как раньше.

"Геометрию затмения трудно различить", – говорит ведущий автор из Мичиганского университета Маюра Балакришнан.

Ни один существующий телескоп не может увидеть, что происходит в системе, поэтому команде ученых пришлось проанализировать, как свет от GRS 1915+105 менялся каждый день с 2018 по 2019 годы.

Иногда, черные дыры с большими звездами-компаньонами тускнеют, потому звездные ветры от их спутников могут выбрасывать облака газа, закрывая черные дыры.

"В случае с GRS 1915+105 звезда-компаньон имеет небольшую массу, поэтому ее звездные ветры недостаточно сильны, чтобы затмить черную дыру", – отмечает Балакришнан.

Ученые предполагают, что большое скопление газа появилось в самом аккреционном диске и горизонте событий черной дыры, что блокирует рентгеновские лучи.

Однако природа этой структуры до сих пор остается загадкой. GRS 1915+105 интересен астрономам, потому что его рентгеновский двигатель напоминает масштабную модель двигателей, управляющих множеством сверхмассивных черных дыр в центрах далеких галактик. Разница в том, что топливо для сверхмассивных черных дыр поступает из облаков материала в их собственных ядрах, а GRS 1915+105 отрывает по кусочку от соседней звезды.