Ученые нашли "недостающую" галактическую материю, разработав уникальный метод обнаружения

С помощью нового метода, специалисты смогли обнаружить невидимый до этого поток холодного газа в космосе.

Наряду с поисками и объяснениями темной энергии и темной материи, перед астрономами стоит еще и третья задача: найти недостающую "нормальную" (или как ее еще называют барионную) материю Вселенной, пишет IFLS.

Инновационный подход ученых обнаружил, что крошечная часть недостающей материи скрывается достаточно близко (по астрономическим стандартам) к Солнечной системе, предполагая, что такие зоны довольно распространены.

В отличие от темной материи и темной энергии, недостающее вещество, должно представлять собой обычный газ и, возможно, небольшое количество пыли, как Вселенная которую мы можем видеть.

"Проблема в том, что когда мы оглядываемся назад на раннюю Вселенную, мы можем измерить количество материи, которая тогда в ней присутствовала, но в более современных наблюдениях ее половина исчезла", — пишут автора исследования.

Даже если допустить превращение материи в энергию звезд, самой видимой материи окажется не так много. За последние несколько лет астрономы добились немалых успехов в поиске этой недостающей материи, например, они обнаружили большую ее часть в диффузном газе между галактиками на расстоянии сотен миллионов световых лет. Тем не менее этого все равно недостаточно.

Юаньмин Ван, кандидат докторских наук в Школе физики Сиднейского университета разработала довольно необычный метод, помогающий найти ту самую пропавшую материю. Она применила свою технику, чтобы определить не обнаруженный до сих пор поток холодного газа в Млечном Пути примерно за 10 световых лет от Земли.

"Этот газ невозможно обнаружить с помощью традиционных методов, поскольку он сам по себе не излучает собственного видимого света и просто слишком холодный для выявления с помощью радиоастрономии", — сказала Ван.

Она нашла его, когда смотрела на мерцающие галактики. Астрономы уже давно знают, что некоторые галактики мерцают при наблюдении с помощью радиотелескопов.

Они пришли к выводу, что это происходит из-за того, что радиоволны из галактик проходят через какой-то материал, создавая эффект, сравнимый со звездным светом, проходящим через нашу атмосферу, но в масштабах часов, а не миллисекунд.

Ученые еще раньше доказали, что искажения не исходят из нашей собственной атмосферы, приводя к тому, что их трудно увидеть. Чтобы изучить этот процесс Ван и ее коллеги искали мерцающие галактики на 30 квадратных градусов и нашли шесть, пять по прямой.

Проверяя немерцающие галактики, они выяснили, что эти пять находятся под воздействием облака газа длиной около трлн км (0,1 световых года), но шириной всего 10 млрд км.

"Мы предполагаем, что этот газ является водородом. Он также должен быть очень холодным, иначе мы могли бы обнаружить его другими способами", — добавила Ван.

Она и ее коллеги подозревают, что они обнаружили водородное "снежное облако", которое приобрело нынешнюю форму под действием силы тяжести проходящей звезды.

"Это первый случай, когда несколько мерцающих звезд были обнаружены за одним и тем же облаком холодного газа. А для опознания большого количества подобных газовых структур в нашей галактике в ближайшие несколько лет мы сможем использовать аналогичные методы с помощью АСКАПа (радиоинтерферометра в обсерватории "Мерчисон" на западе Австралии)", — подытожила профессор Тара Мерфи, руководитель госпожи Ван.